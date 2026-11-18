Con el telón bajado sobre la actividad oficial del año tras la contundente victoria ante Costa Rica, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, realizó un emotivo repaso de lo que dejó el calendario para la Selección Argentina. A través de sus canales oficiales, el dirigente destacó el respaldo popular y el rendimiento deportivo de un ciclo que volvió a tener a la Albiceleste como protagonista de primer orden.

"Se termina el año de la mejor manera, con una goleada ante el apoyo de nuestra gente", escribió el titular de la casa madre en su cuenta de X, celebrando la despedida ante el público local luego de doce meses de máxima exigencia competitiva.

El 2026 de la Selección Argentina, en números

El agradecimiento de Tapia al plantel y a los hinchas

En su publicación, Tapia puso en valor la campaña del combinado nacional, que tuvo como punto más alto la disputa de la final de la Copa del Mundo frente a España. Lejos de quedarse únicamente con los nombres propios dentro del campo, el directivo hizo extensivo el reconocimiento a cada área de trabajo en Ezeiza.

"Gracias al plantel, al cuerpo técnico, a los colaboradores, a cada dirigente que acompaña", enumeró, antes de dedicarle un tramo especial al fervor de los simpatizantes: "A todos los argentinos y argentinas que alientan desde cada rincón del mundo, siempre tirando para el mismo lado. Fue un 2026 maravilloso. Todos juntos".

El posteo de Chiqui Tapia

El balance estadístico respalda el entusiasmo dirigencial: a lo largo del año, el equipo nacional disputó 17 compromisos, registrando 14 triunfos, una igualdad y solo dos derrotas —la definición mundialista ante el seleccionado español y un encuentro de carácter amistoso frente a Uruguay—.

La continuidad de Scaloni, el gran logro de Tapia en el 2026

Más allá de la cosecha futbolística, la gestión de Tapia se anotó en el cierre del año su movimiento estratégico más trascendente: garantizar la permanencia de Lionel Scaloni al frente del proyecto rumbo al Mundial 2030.

Retener al estratega santafesino no resultó una tarea sencilla. Con su contrato próximo a expirar en diciembre, el propio técnico había encendido las alarmas al admitir cierto desgaste tras la cita ecuménica, instalando dudas sobre su futuro.

Lionel Scaloni y Claudio Tapia

El panorama comenzó a encauzarse durante la penúltima fecha FIFA, cuando una cumbre reservada entre el entrenador y el presidente de la AFA —reflejada luego en una postal institucional— permitió acercar las partes y sellar días atrás el acuerdo definitivo para prolongar la era más exitosa de las últimas décadas.

BP