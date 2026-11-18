El cierre del calendario internacional de 2026 trajo consigo la actualización final del ranking FIFA, un tablero que ratificó la vigencia competitiva de la Selección Argentina. El combinado nacional concluyó la temporada en la segunda colocación con 1972.80 puntos, manteniéndose firme como único escolta de España, que lidera la tabla global con 2011.57 unidades.

Argentina vs Costa Rica

Más allá de la estabilidad en los dos primeros lugares, la nota saliente de esta última entrega estuvo en la definición del podio: Francia logró meterse en el tercer puesto y relegó a Inglaterra a la cuarta posición, dando lugar a una situación tan curiosa como reglamentaria.

Vigencia en plena renovación

Para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, sostenerse en la cima del escalafón mundial representa una muestra de solidez institucional y deportiva en un año bisagra. El equipo atravesó una profunda transición tras el retiro de Lionel Messi del seleccionado y la despedida de referentes históricos como Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, pero aun así logró preservar su identidad y regularidad en el máximo nivel.

El 2026 de la Selección Argentina, en números

Por qué Inglaterra quedó fuera del podio pese a vencer a España

La sorpresa del cierre de año se explica a partir del sistema de cálculo de la casa madre del fútbol mundial, que pondera tanto la jerarquía del adversario como la relevancia oficial de cada competencia.

España vs Inglaterra

Aunque Inglaterra venía de protagonizar una resonante victoria frente a España el pasado lunes, ese triunfo le reportó una suma cercana a los 8,7 puntos, dado que los encuentros de Nations League otorgan menor coeficiente que las instancias decisivas de una Copa del Mundo. De este modo, la brecha previa resultó suficiente para que el seleccionado francés conservara el bronce.

Así quedó el Top 10 del ranking FIFA al cierre de 2026

Con presencia sudamericana, europea y africana en los puestos de vanguardia, las diez mejores selecciones del planeta despidieron el año con el siguiente ordenamiento:

España: 2011.57 puntos

Argentina: 1972.80 puntos

Francia: 1958.86 puntos

Tres motivos para seguir soñando con una Selección Argentina de elite

Inglaterra: 1925.59 puntos

Portugal: 1807.69 puntos

Brasil: 1806.51 puntos

Marruecos: 1805.34 puntos

Bélgica: 1779.17 puntos

Países Bajos: 1778.61 puntos

México: 1738.48 puntos