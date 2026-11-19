FIFA levanta este jueves 19 de noviembre el telón de la Copa Mundial Sub-17 Qatar 2026, uno de los torneos de selecciones juveniles más importantes del planeta. La Selección Argentina de Diego Placente debuta ante Australia en el primer día de competencia, integrando el Grupo C junto a Dinamarca y Mozambique.

Diego Placente

El torneo se disputa por segundo año consecutivo tras el histórico cambio realizado por FIFA, que decidió la anualidad de la Copa Mundial Sub-17 como impulso para el desarrollo del fútbol juvenil. Habrá 48 selecciones participantes, al igual que en 2025, y Qatar repite sede después que el Consejo de FIFA la anunciara como país anfitrión para todas las ediciones entre 2025 y 2029.

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Portugal, último campeón Sub-17, no defenderá su corona por no clasificarse desde las eliminatorias de UEFA. El torneo se jugará íntegramente en el Aspire Zone de Rayán, complejo deportivo con ocho canchas y el Estadio Internacional Khalifa, sede del Mundial 2022, como escenario de la gran final.

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Al igual que en la última Copa Mundial 2026, el nuevo Sub-17 tiene 48 selecciones divididas en doce grupos de cuatro. Con un formato de liguilla todos contra todos, clasificarán a la próxima instancia los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros.

Grupo C de la Copa Mundial 2026

La etapa eliminatoria iniciará en la ronda de 16avos de final, para luego respetar el formato clásico de las Copas del Mundo. La Fase de Grupos tendrá como primera instancia de desempate la diferencia de goles en los partidos entre los equipos en cuestión. Las rondas de eliminación directa contarán con alargue y luego penales en caso de igualdad.

Giovani Baroni, una de las figuras de Argentina

La Selección Argentina integra el Grupo C con Dinamarca, Australia y Mozambique. Su debut será este jueves desde las 13.00hs (Argentina) ante Australia y luego jugará el domingo 22 desde las 12.30hs frente a Mozambique. El cierre del grupo será el miércoles 25 contra Dinamarca, también desde las 12.30hs.

Los convocados por Diego Placente para el Mundial Sub-17

Diego Placente, nuevamente al frente de un combinado juvenil, viene trabajando sobre una base regular de jugadores y se decidió por 21 nombres del Fútbol Argentino para encarar el Mundial Sub-17 de Qatar. Entre los convocados aparecen seis futbolistas que ya hicieron su debut en Primera División, destacándose Juan Policella y Simón Escobar, habituales titulares en el Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Schelotto.

Simón Escobar

Giovanni Baroni, mediocampista de Talleres, ya superó los veinte partidos jugados en la Primera División con el Matador, siendo una de las pocas buenas noticias en el año del equipo cordobés. También debutaron en Liga Profesional, con menos minutos, Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Álvaro Güich (Rosario Central) y Marcos Ortiz (Belgrano).

Convocatoria Argentina Sub-17

Julio Coria, Mateo Sánchez y Emiliano Barrionuevo son los convocados de Boca Juniors, mientras que Bautista Giménez, Galo Escobar y Tobías Goytía pertenecen a River Plate.

La historia de la Selección Argentina en los Mundiales Sub-17

La Copa Mundial Sub-17 es materia pendiente para el combinado nacional, que participó en 17 de las 21 ediciones del torneo que se disputaron cada dos años entre 1985 y 2025. La Albiceleste fue seis veces semifinalista, pero nunca pudo disputar la final.

Carlos Tevez en el Mundial Sub-17

Sus mejores actuaciones fueron los terceros puestos conseguidos en 1991 y 1995.