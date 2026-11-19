Una situación insólita marcó el debut con derrota de la Selección Argentina ante Australia por el Mundial Sub 17 de Qatar, cuando el entrenador Diego Placente reclamó un penal mediante el sistema FVS tras una desconcertante doble mano de un defensor rival dentro del área. Durante un saque de arco, el uno australiano Wilson-Papps le cedió el balón a un compañero, quien lo tomó con la mano para devolvérselo y repitió la acción ante la sorpresa de toda la cancha.

Ante la aparente infracción infantil, el cuerpo técnico albiceleste utilizó uno de sus desafíos disponibles para exigir revisión ante el posible penal. El árbitro Michael Venne se acercó al monitor a revisar las imágenes, pero determinó que la pelota todavía no estaba en juego al momento de la secuencia, por lo que desestimó el penal y Argentina perdió esa oportunidad de revisión.

Qué es el FVS y cómo se diferencia del VAR tradicional

El episodio puso en el centro de la escena al Football Video Support (FVS), una herramienta tecnológica impulsada por la FIFA que opera bajo una lógica distinta a la del VAR convencional. En este formato no existe una cabina con asistentes de video monitoreando cada jugada en tiempo real, sino que la intervención depende exclusivamente del pedido formal de los entrenadores.

Revisión FVS en Argentina vs Australia

Cuando un director técnico considera que hubo un error arbitral en una acción determinante, debe entregar una tarjeta azul para activar un desafío o challenge. Si la pelota está detenida, el juez acude de inmediato a la pantalla. Caso contrario, aguarda a que transite por una zona neutral del terreno para frenar el partido y analizar las repeticiones.

Las reglas clave del desafío tecnológico en Qatar

El reglamento del FVS establece parámetros estrictos para evitar demoras innecesarias y mantener la fluidez:

- Cupo limitado: Cada seleccionado cuenta con dos desafíos por partido y suma una tercera oportunidad en caso de disputarse tiempo suplementario.

- Renovación de la tarjeta: Si el reclamo prospera y el árbitro modifica su fallo inicial, el equipo mantiene el desafío; si el pedido es rechazado, como le ocurrió a Placente en Argentina vs Australia, pierde esa chance.

Argentina cayó 2-0 ante Australia en su debut en el Mundial Sub 17 de Qatar

- Jugadas revisables: Al igual que el VAR, solo abarca goles, penales, tarjetas rojas directas y confusiones de identidad en amonestaciones o expulsiones.

Por fuera de las tarjetas azules, el cuarto árbitro también está facultado para advertir acciones que merezcan ser revisadas ante los goles convertidos.