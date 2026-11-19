El nombre de Cristian Pavón volvió a cobrar fuerza en el mundo Racing. El ex Boca, actualmente en Gremio, aparece nuevamente en el radar de la Academia de cara al próximo mercado de pases, en un escenario que podría facilitar su regreso al fútbol argentino si finalmente queda con el pase en su poder.

Racing cerró el año de la peor manera

Cristián Pavón

Su vínculo con la institución de Porto Alegre finaliza el 31 de diciembre de 2026 y su continuidad está lejos de ser segura. A eso se suma el problema actual que atraviesa el conjunto brasileño, inmerso en dificultades económicas y deportivas, en zona de descenso y con la continuidad de Renato Portaluppi atada a lograr la permanencia, un combo que anticipa movimientos y posibles salidas en el plantel.

El seguimiento sobre Pavón no es nuevo en Avellaneda: el club ya lo había sondeado en 2025, pero las condiciones contractuales frenaron cualquier avance en aquel momento. Ahora, la posibilidad de negociar sin tener que abonar un monto de transferencia vuelve más atractiva la variante a partir de 2027.

Racing Club

Pese a que el futbolista agrada a Diego Milito y Sebastián Saja, en la dirigencia mantienen la cautela. La prioridad absoluta de la conducción es cerrar primero la llegada de un nuevo director técnico, y recién una vez designado el próximo entrenador, se avanzará con gestiones formales por refuerzos.

Versatilidad en cancha, números y trayectoria de Pavón

Más allá de su situación contractual, uno de los aspectos que más seduce en Avellaneda es la evolución táctica que incorporó durante su estadía en Brasil.

Desde su arribo a Porto Alegre en febrero de 2024, operación en la que Gremio desembolsó 3.500.000 dólares, el cordobés demostró capacidad para adaptarse a distintas necesidades del equipo: además de desempeñarse como extremo por ambas bandas o delantero, llegó a cubrir el puesto de lateral derecho ante distintas bajas.

En términos de rodaje, su ciclo en el conjunto tricolor supera el centenar de presentaciones oficiales, con más de 10 goles convertidos y más de 20 de asistencias repartidas, aportando experiencia en un campeonato exigente y roce internacional constante.

Pavón, ex jugador de Boca

A sus 30 años, Kichán cuenta con una trayectoria amplia que respalda su jerarquía. Surgido de las divisiones inferiores de Talleres y con un paso previo por Colón, alcanzó el punto más alto de su carrera en Boca entre 2016 y 2018, etapa en la que brilló por su velocidad y desequilibrio individual.

Ese rendimiento lo llevó a integrar el plantel de la Selección Argentina en el Mundial de Rusia 2018, donde sumó minutos en los cuatro encuentros disputados por la Albiceleste, incluido el cruce de octavos de final frente a Francia.

Posteriormente continuó su carrera en el exterior vistiendo las camisetas de Los Ángeles Galaxy en la MLS y de Atlético Mineiro, antes de recalar en Gremio.

FMZ