El telón de la fase eliminatoria del fútbol argentino se levanta en Liniers con un cruce cargado de tensión. Este viernes 20 de noviembre, desde las 20:00, Vélez recibe a Belgrano de Córdoba en el José Amalfitani por el partido inaugural de los octavos de final del Torneo Clausura 2026.

En una instancia a partido único donde el empate en los 90 minutos deriva en alargue y eventuales penales, el Fortín intentará hacer valer su condición de invicto en casa frente a un Pirata que llega herido en su regularidad, pero respaldado por su chapa de último campeón del Apertura. El partido será arbitrado por Yael Falcón Pérez y podrá verse en vivo a través de la señal televisiva de TNT Sports Premium.

Cómo llega Vélez

El equipo conducido por Guillermo Barros Schelotto finalizó en la tercera posición de la Zona A con 28 puntos, producto de siete triunfos, siete empates y apenas dos derrotas. Esa ubicación privilegiada le permitió asegurarse la localía en esta primera llave de playoffs.

Vélez

Más allá de su buena cosecha, el Fortín viene de perder 2-0 ante Unión en Santa Fe en la última jornada de la etapa regular. Sin embargo, en el José Amalfitani mantiene un invicto que lo convierte en un rival temible ante su gente.

El Mellizo afronta un verdadero rompecabezas para armar el once titular debido a cuatro ausencias de peso. En el fondo no podrá contar con el zaguero Thiago Silvero. En el mediocampo, Lucas Robertone quedó descartado por lesión. Además, los juveniles Juan Cruz Policella, habitual titular en el frente de ataque, y Simón Escobar fueron cedidos a la Selección Argentina para disputar el Mundial Sub-17 en Qatar.

Cómo llega Belgrano

El elenco dirigido por el Ruso Ricardo Zielinski accedió a la instancia decisiva tras ubicarse en el sexto puesto de la Zona B con 23 unidades, luego de sumar seis victorias, cinco igualdades y cinco derrotas.

Belgrano

El Pirata atraviesa un momento de irregularidad futbolística y acumula cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria. En su última presentación cayó 2-1 como visitante frente a Gimnasia, resultado que se sumó al empate 2-2 en Alberdi ante Barracas Central, la derrota 1-0 contra Aldosivi en Mar del Plata y el traspié 3-0 frente a River. Su última alegría data de mediados de octubre, cuando sorprendió al vencer 2-0 a Racing en Avellaneda.

Campeón vigente del Apertura conquistado en mayo pasado ante River, el conjunto cordobés apuesta a su oficio en duelos mano a mano. Con la jerarquía de Lucas Zelarayán, el desequilibrio por las bandas de Emiliano Rigoni y el poderío de Lucas Passerini en el área rival, el cuadro celeste buscará dar el golpe en Liniers.

Vélez vs Belgrano: las posibles formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Leo Cristaldo, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Diego Valdés; Ronaldo Martínez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Ramiro Hernandes, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; Lucas Passerini.

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FMZ