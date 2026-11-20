Boca Juniors y Atlético Mineiro disputarán este sábado 21 de noviembre la final de la Copa Sudamericana 2026 en el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. Con el empuje de una multitudinaria caravana auriazul en el Caribe y el antecedente del escándalo de 2021, ambos clubes buscan cortar sus rachas sin títulos continentales a partir de las 19:30 (hora argentina).

Público de Boca en Colombia

El sueño de Boca con la bandera de Leandro Paredes

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena arribó a esta instancia tras caer desde la fase de grupos de la Libertadores y ahora persigue un trofeo internacional que le resulta esquivo desde 2008. Con el campeón del mundo Leandro Paredes como estandarte, el plantel mezcla experiencia con figuras como Miguel Merentiel, Santiago Ascacibar y Sebastián Villa, y destacados juveniles como Leonel Flores, Milton Delgado y Jagger Herrera.

Leandro Paredes

Más allá de la gloria y el boleto a la Recopa Sudamericana 2027, el duelo representa una fuerte carga simbólica para el público Xeneize, y también para la gestión de Juan Román Riquelme. Con 18 títulos internacionales, incluyendo dos Sudamericanas, Boca busca revancha de la Libertadores 2023 para volver a abrazarse a la gloria en torneos de Conmebol.

Boca tuvo su primer entrenamiento en Barranquilla y Arruabarrena comenzó a definir el equipo

Arruabarrena reconstruyó el equipo a imagen y semejanza: "Trataremos de darle una alegría a nuestra gente. Queremos pelear todo y hace rato que lo venimos demostrando", aseguró en la previa. El Vasco ya cortó la sequía bostera de tres años sin títulos con su triunfo en la Tabla Anual, y tiene por delante la final de Copa Argentina y definición del Clausura 2026.

Eduardo Domínguez le sacó presión a Atlético Mineiro

En la vereda opuesta, el conjunto brasileño conducido por el argentino Eduardo Domínguez llega golpeado tras acumular siete partidos sin victorias y con el peso de haber caído en las finales de la Libertadores 2024 y la Sudamericana 2025. Apoyado en la jerarquía de Fred y Bernard, aunque con la probable baja de Reinier, el técnico intentó trasladar la obligación al rival: "Boca hace 18 años que no gana una final internacional, ¿quién tiene más presión?".

Eduardo Domínguez

Campeón de la Copa Libertadores 2013 y su respectiva Recopa Sudamericana, el Galo busca el quinto título internacional de su historia, sumando también dos estrellas en la discontinuada Copa Conmebol. Mineiro logró su último título en febrero de 2022, conquistando la Supercopa de Brasil bajo la conducción de otro argentino, Antonio Mohamed.

Final con cancha llena y un picante antecedente

El choque en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, que reabre sus puertas para 65.000 espectadores tras nueve meses de refacciones, promete un marco extraordinario donde Boca será local. Se estima que el Xeneize duplicó en entradas vendidas al Galo, y también se espera que el público local acompañe al combinado argentino.

El Metropolitano se prepara para la final

La final marcará además el primer reencuentro oficial entre Boca y Mineiro desde la batalla campal ocurrida en el Mineirão en 2021. Los brasileros se impusieron por penales y hubo bronca en cancha y en las tribunas, con la policía y seguridad privada interviniendo deficientemente. Algunos miembros de la delegación de Boca terminaron declarando en una comisaría local, y se demoró la vuelta a Buenos Aires.