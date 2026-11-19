Tras cinco días de incertidumbre y fuertes cruces entre ambas instituciones, el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió este jueves dar por finalizado el partido de octavos de final del Reducido de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú.

El organismo mantuvo el 3-1 que el equipo oriundo de Chubut lograba al momento de la suspensión, sellando así su pase a los cuartos de final y desestimando el pedido del Botellero para quedarse con la llave.

Deportivo Madryn

Amparado en el artículo 12.3 del Código Disciplinario, el fallo determinó que no se disputen los minutos restantes del encuentro interrumpido el pasado sábado en el estadio Abel Sastre.

De este modo, quedaron convalidadas los goles de Fernando Bersano, Nazareno Solís y Luis Silba para el local, y el descuento de Brian Orosco desde los doce pasos para la visita.

Qué ocurrió en Puerto Madryn

El encuentro había quedado suspendido en el tramo final del complemento luego de que un artefacto pirotécnico arrojado desde la tribuna local explotara cerca del arquero visitante Nahuel Galardi. Tras aguardar más de 50 minutos sin garantías para reanudar, el árbitro Bryan Ferreyra decidió suspender el partido.

Durante los días posteriores, ambos clubes protagonizaron un tenso cruce de comunicados alrededor del parte médico de Galardi y de la responsabilidad por la interrupción.

Si bien la cuestión deportiva quedó saldada, el Tribunal aclaró en su resolución que "continúan las actuaciones, según su estado", por lo que todavía resta conocer si habrá sanciones disciplinarias o económicas por el uso de pirotecnia y el abandono de la delegación mendocina.

Un cruce cargado de morbo en cuartos

Con el boleto en mano, Deportivo Madryn deberá enfrentar en la próxima instancia a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en una serie que reaviva un antecedente sumamente polémico de 2025.

En aquella edición del Reducido, el Lobo jujeño ganaba 1-0 la ida hasta que el árbitro Lucas Comesaña suspendió el partido en el entretiempo denunciando amenazas dirigenciales; la AFA le dio el triunfo por 3-0 al Aurinegro, que luego liquidó la llave 1-0 en la vuelta.

FMZ