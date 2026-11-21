En la antesala de la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro en Barranquilla, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, compartió la tradicional cena de camaradería organizada por la Conmebol y dejó un mensaje marcado por el respaldo personal a Claudio Chiqui Tapia y las sensaciones previas al duelo decisivo.

El encuentro reunió a autoridades de la casa madre del fútbol sudamericano, encabezadas por Alejandro Domínguez, junto al secretario general Ricardo Rosica, dirigentes del conjunto brasileño, autoridades locales y el propio presidente de la AFA.

En su intervención, el máximo dirigente xeneize puso el foco en su relación con Tapia: “El Chiqui es mi amigo y me da mucha felicidad poder estar viviendo esta noche con él y con toda la gente de Barranquilla”, expresó.

Nervios, el cruce con Mineiro y la locura de la gente

Consultado sobre las diferencias entre vivir una final continental dentro del campo de juego o desde la conducción, Riquelme explicó que hoy transita la previa con mayor calma porque no le toca saltar a la cancha, aunque descartó de plano que se sufra más desde afuera.

“Eso es mentira. No sé si llamarle miedo, pero yo creo que tener nervios, tener miedo es bueno. Y creo que nuestros jugadores tienen ese nervio, ese miedo. Y es maravilloso”, dijo Román.

Locura azul y oro en Barranquilla: el multitudinario banderazo de los hinchas de Boca

Juan Román Riquelme, presidente de Boca

Sobre el adversario de esta tarde en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el titular de Boca elogió al elenco de Belo Horizonte, pero ratificó la confianza en su plantel y en su gente: “Tenemos la suerte de que vamos a enfrentar a un gran equipo como es Mineiro, que tiene buenos jugadores, que tiene un gran entrenador, que es de nuestro país. Pero confiamos en lo que tenemos y confiamos en nuestra gente”.

Por último, volvió a destacar el desembarco de los simpatizantes xeneizes en el Caribe colombiano tras la multitudinaria convocatoria en la ciudad.

“Al hincha de Boca yo hace más de 20, 30 años dije que está loco. Y verdaderamente está loco. Va a ser una fiesta Barranquilla. Espero que la gente de Colombia pueda disfrutar de nuestros hinchas, que el equipo juegue un gran partido, que gane el mejor”, cerró Riquelme.

FMZ