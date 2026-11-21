Los esperados playoffs del Torneo Clausura 2026 ya están en marcha. Luego de que la Liga Profesional diera el puntapié inicial el viernes, el cronograma de los octavos de final sigue y se extenderá hasta el próximo miércoles 25, inclusive.

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Este sábado habrá doble turno: en primer orden, Defensa y Justicia recibirá a Barracas Central en Florencio Varela desde las 15:00, mientras que a las 17:00 Argentinos Juniors e Independiente protagonizarán uno de los platos fuertes de la jornada en La Paternal.

La actividad seguirá el domingo con tres encuentros de alto voltaje. A las 16:00, Rosario Central hará valer su localía frente a Gimnasia de Mendoza; más tarde, desde las 19:00, River y Lanús chocarán en un duelo con aroma a final anticipada; y cerrarán la jornada a las 22:00 Instituto y Huracán.

El lunes será el turno de Gimnasia y Esgrima La Plata frente a Newell's desde las 17:00, mientras que la llave de octavos bajará el telón recién el miércoles 25 de noviembre a las 21:00, cuando Boca reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Qué partidos se juegan este sábado 21 de noviembre

15.00 Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B) (ESPN Premium)

17.00 Argentinos (2B) – Independiente (7A) (TNT Sports)

Así continúan los octavos de final del Clausura

Domingo 22 de noviembre

16.00 Rosario Central (1B) – Gimnasia (Mza.) (8A) (ESPN Premium)

19.00 River (4A) – Lanús (5B) (TNT Sports)

22.00 Instituto (1A) – Huracán (8B) en el estadio KEMPES (ESPN Premium)

Lunes 23 de noviembre

17.00 Gimnasia (3B) – Newell’s (6A) (TNT Sports)

Miércoles 25 de noviembre

21.00 Boca (2A) – Ind. Rivadavia Mza. (7B) (ESPN Premium)

Resultados del Clausura 2026

FMZ