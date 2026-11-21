La previa de la gran final de la Copa Sudamericana 2026 tuvo un protagonista absoluto fuera de la cancha: la gente de Boca. Este viernes por la noche y sábado por la madrugada, en la antesala del choque decisivo frente a Atlético Mineiro, una marea azul y oro transformó el paisaje de Barranquilla en una sucursal de La Bombonera.

Según estimaciones locales, más de 40.000 fanáticos xeneizes se autoconvocaron a lo largo de los cinco kilómetros del emblemático Malecón del Río y en los alrededores de la rueda Luna del Río, donde también funcionó el Fan Fest oficial de la Conmebol.

33 años después, Boca vuelve a mirar a Atlético Mineiro a los ojos con una copa en juego

Ni los más de 30 grados que persistieron entrada la noche frenaron una fiesta cargada de banderas, bombos y un pedido unánime: volver a levantar un trofeo continental después de 18 años.

El desembarco masivo en tierra colombiana adquiere otra dimensión al repasar la logística que debieron afrontar los simpatizantes. Sin rutas aéreas directas que unan Buenos Aires con Barranquilla y con más de 8.000 kilómetros de distancia respecto de La Bombonera, cada hincha tuvo que armar su propio itinerario.

Este banderazo, que además representa apenas una parte del público que ocupará las tribunas del Metropolitano esta tarde, explica el clima que se respiró en la ciudad durante toda la semana, al punto de que el propio entrenador del conjunto brasileño, Eduardo Domínguez, reconoció en la previa que "toda Colombia es de Boca".

Con el envión de esta demostración popular, el plantel encabezado por Rodolfo Arruabarrena y capitaneado por Leandro Paredes afrontará el compromiso más trascendente del año.

Aunque tanto el entrenador como el volante buscaron bajarle el tono a la mochila histórica en la conferencia oficial, el mensaje de las calles colombianas dejó en claro que el equipo estará respaldado como en casa en su intento por conquistar la tercera Copa Sudamericana de su historia.

FMZ