Tras la consagración en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla frente a Atlético Mineiro, Boca cortó una larga espera de 18 años sin vueltas olímpicas continentales y volvió a gritar campeón en el plano internacional al quedarse con la Copa Sudamericana 2026.

Con este nuevo trofeo bajo el brazo, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena levantó por tercera vez en su historia la Copa Sudamericana, sumándose a las inolvidables coronas de 2004 y 2005, y ratificó su vigencia, en una temporada en la que también había sumado protagonismo en el plano local y se encamina a disputar la final de la Copa Argentina ante Platense.

Boca Juniors

En el plano doméstico, el conjunto de La Ribera exhibe un palmarés monumental que combina décadas de hegemonía en los campeonatos de liga, desde las primeras conquistas de la era amateur hasta los títulos de la era profesional, los torneos cortos, las superligas y la liga profesional, con una extensa vitrina de copas nacionales.

A nivel internacional, la nueva estrella en Barranquilla engrosa una historia dorada compuesta por seis Copas Libertadores, tres Copas Intercontinentales, cuatro Recopas Sudamericanas, la Supercopa Sudamericana, la Copa Master y la Copa de Oro, además de este tercer título de Copa Sudamericana que reafirma el peso continental de la institución.

De este modo, Boca continúa estirando su leyenda como uno de los clubes más ganadores del fútbol argentino y sudamericano, sumando una nueva alegría para su pueblo y proyectando su vitrina hacia lo más alto.

Todos los títulos de Boca en su historia

Torneos locales

Campeonato de Primera División: 1919, 1920, 1923, 1924, 1926, 1930, 1931, 1934, 1935, 1940, 1943, 1944, 1954, 1962, 1964 y 1965.

Torneo Metropolitano: 1976 y 1981.

Torneo Nacional: 1969, 1970 y 1976

Torneo Apertura: 1992, 1998, 2000, 2003, 2005, 2008 y 2011.

Torneo Clausura: 1999 y 2006.

Torneo de Primera División: 2015, 2016/17 y 2017/18.

Superliga Argentina: 2019/20.

Liga Profesional: 2022.

Copas nacionales

Copa Carlos Ibarguren: 1919, 1923, 1924, 1940 y 1944.

Campeón de Honor: 1925.

Copa Competencia: 1925.

Copa Estímulo: 1926.

Copa Competencia Británica: 1946.

Copa Argentina: 1969, 2012, 2015 y 2021.

Supercopa Argentina: 2019 y 2022.

Copa Maradona: 2020.

Copa Liga Profesional: 2022.

Torneos internacionales de Conmebol

Copa Libertadores: 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007.

Copa Intercontinental: 1977, 2000 y 2003.

Supercopa Sudamericana: 1989.

Recopa Sudamericana: 1990, 2005, 2006 y 2008.

Copa Master: 1992.

Copa de Oro: 1993.

Copa Sudamericana: 2004, 2005 y 2026.

FMZ