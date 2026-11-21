El capítulo de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla ya quedó atrás y Boca no tiene margen para detenerse. Tras su presentación en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez frente a Atlético Mineiro, el conjunto de La Ribera debe cambiar rápidamente el chip para afrontar la recta decisiva de la temporada en el plano doméstico.

La delegación regresará rápidamente a Buenos Aires para disputar lo último que le queda de año, que son los playoffs del Torneo Clausura y la flamante final de la Copa Argentina.

El debut en los playoffs del Torneo Clausura

Tras haber cerrado su participación en la fase regular, Boca iniciará su camino en los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Independiente Rivadavia, el próximo rival de Boca

Gracias a su buena ubicación en la tabla, el Xeneize contará con la ventaja de jugar en condición de local, ante su gente en La Bombonera. El partido se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de noviembre a partir de las 21:00 horas.

Si logra avanzar a los cuartos de final, el equipo del Vasco Arruabarrena se enfrentará ante el ganador del cruce entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell's.

La definición ante Platense por la Copa Argentina

La exigente agenda de fin de año tendrá otro compromiso de alto impacto en el fútbol argentino: la gran final de la Copa Argentina.

Platense vs Boca, la final de la Copa Argentina

Tras sus presentaciones en los playoffs, el Xeneize se medirá mano a mano ante Platense el próximo miércoles 2 de diciembre, con hora y sede aún a confirmar.

FMZ