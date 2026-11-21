Independiente consiguió una victoria de enorme valor en La Paternal: derrotó 2-1 a Argentinos Juniors y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. En el estadio Diego Armando Maradona, el equipo de Jadson Viera dio el golpe frente a uno de los mejores conjuntos de la fase regular y ahora tendrá que medirse con Vélez, que viene de eliminar a Belgrano.

Maxi Meza convirtió por duplicado

Boca se mide ante Atlético Mineiro y sueña con levantar la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El gran protagonista de la tarde fue Maximiliano Meza, autor de los dos tantos del conjunto de Avellaneda. El primero llegó a los 40 minutos del primer tiempo, después de una buena jugada de Josías Palais por la izquierda, que llegó hasta el fondo y envió un centro atrás para la definición del mediocampista.

Argentinos reaccionó rápidamente en el complemento. Apenas comenzada la segunda parte, Diego Porcel apareció dentro del área chica y, con un cabezazo, estableció el 1-1 que devolvía la ilusión al equipo de Nicolás Diez. Sin embargo, cuando el Bicho parecía acomodarse en el partido, llegó la jugada que terminó inclinando la eliminatoria.

Independiente sueña con el Clausura, la única chance de jugar Libertadores en 2027

Batacazo del Guapo en Varela: Barracas venció 1-0 a Defensa y avanzó a cuartos del Clausura

A los 30 minutos del segundo tiempo, Jorge Baliño sancionó un penal para Independiente por una infracción de Mateo Mendoza sobre Nahuel Banegas. La decisión generó protestas de los futbolistas de Argentinos, que entendieron que el contacto no había sido suficiente para cobrar la falta. Meza se hizo cargo de la ejecución, convirtió y volvió a poner en ventaja al Rojo.

Con el resultado a su favor, Independiente resistió los últimos intentos del local y terminó celebrando una clasificación que pocos imaginaban después de una fase regular irregular. El equipo de Avellaneda había terminado séptimo en la Zona A, con 23 puntos, mientras que Argentinos había sido segundo de la Zona B, con 31 unidades.

De esta manera, el Bicho se despidió del Clausura en los octavos de final, mientras que el Rojo continúa en carrera por el título. Su próximo desafío será Liniers, que también avanzó este viernes tras eliminar a Belgrano en una dramática definición.

LT