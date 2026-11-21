Boca se impuso por 2-0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026. Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel marcaron los goles del Xeneize, que volvió a levantar un título internacional después de 18 años.

Álvaro Montero (7): respondió cuando lo exigieron y transmitió seguridad durante toda la final. Tuvo una intervención importante ante un cabezazo de Vitão en el complemento.

Leandro Lozano (8): enorme despliegue por el lateral derecho. Firme en la marca y con mucha participación para acompañar los ataques de Boca.

Lautaro Di Lollo (8): impasable en el juego aéreo y muy seguro en los duelos individuales. También aportó claridad en la salida desde el fondo.

Facundo Herrera (9): una de las grandes figuras de la final. Mostró personalidad, solidez y una madurez llamativa para su experiencia en Primera. Una actuación consagratoria.

Lautaro Blanco (7): cumplió en defensa y fue importante con sus proyecciones. Sin el protagonismo ofensivo de otras noches, respondió ante los ataques de Atlético Mineiro.

Santiago Ascacíbar (10): la gran figura de Boca. Abrió el marcador, se adueñó de la mitad de la cancha y contagió intensidad durante todo el partido. Una actuación inolvidable para el Ruso.

Leandro Paredes (8): manejó los tiempos del equipo y aportó jerarquía con la pelota. Fue una pieza fundamental para controlar el mediocampo hasta que dejó la cancha en el segundo tiempo.

Milton Delgado (8): otro gran partido del juvenil. Equilibrio, recuperación y sacrificio para sostener el funcionamiento del mediocampo. Jugó los 90 minutos pese a sus molestias físicas.

Tomás Aranda (7): respondió a la confianza del entrenador. Tuvo participación en la jugada del primer gol y mostró personalidad en una final de enorme exigencia.

Miguel Merentiel (7): tuvo un primer tiempo irregular, con una chance clarísima desperdiciada, pero se redimió en el complemento con el gol que encaminó definitivamente la consagración.

Sebastián Villa (9): desequilibrante y peligroso cada vez que recibió la pelota. Fue una amenaza constante por la banda izquierda y asistió a Merentiel en el segundo tanto.

SUPLENTES:

Tomás Belmonte (6): ingresó por Paredes para darle aire al mediocampo. Cumplió con su función y tuvo un cierre importante para evitar una situación peligrosa de Mineiro.

Alan Velasco (7): entró con energía y movilidad. Buscó aprovechar los espacios y estuvo cerca de ampliar la diferencia.

Enner Valencia (5): tuvo una oportunidad muy clara para convertir el tercero, pero no pudo resolver ante Éverson.

Rodrigo Battaglia (-): entró en el tramo final para reforzar el mediocampo y ayudar a cerrar la consagración.

Leonel Flores (-): ingresó para jugar los últimos minutos y encontró espacios para intentar lastimar de contraataque.

Rodolfo Arruabarrena (10): planteó una final inteligente, apostó por Aranda desde el arranque y consiguió que Boca fuera protagonista de principio a fin. Su equipo dominó a Atlético Mineiro y terminó con una sequía internacional de 18 años.