La celebración por el título continental de Boca Juniors frente a Atlético Mineiro tuvo un momento de tensión cuando Leandro Paredes sufrió una baja de presión mientras dialogaba con la prensa en el campo de juego. Una vez estabilizado, fue derivado a un centro de salud local para someterse a controles de rutina y descartar cualquier complicación mayor.

Con el correr de las horas, la incertidumbre dio paso al alivio. A través de sus redes sociales, el propio volante llevó tranquilidad a los hinchas con un mensaje distendido: agradeció las muestras de afecto y bromeó atribuyendo el malestar a "tantas vueltas juntas". En la misma sintonía, las cuentas oficiales de la institución difundieron durante la madrugada un video del reencuentro con el plantel bajo una consigna humorística para confirmar que se encontraba fuera de peligro.

Al regresar a la concentración cerca de las 2 de la mañana, el futbolista saludó a las cámaras con el pulgar en alto y ratificó su buen estado general. Todo apunta a que el cuadro fue consecuencia del agobiante calor de Barranquilla —donde el termómetro marcó 32 grados durante el duelo—, factor que ya había obligado a su salida a los 13 minutos del segundo tiempo, instante en el que se lo vio visiblemente extenuado en el banco de suplentes.

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La hoja de ruta de Boca y la chance de descanso para Paredes

Superado el episodio, el cuerpo técnico y el departamento médico seguirán de cerca su evolución física de cara a un cierre de temporada exigente, con el Xeneize todavía en carrera por la Copa Argentina y el Torneo Clausura.

El próximo desafío en el calendario será este miércoles desde las 21 ante Independiente Rivadavia en La Bombonera, por los octavos de final de la competencia doméstica. Teniendo en cuenta el desgaste acumulado y que el entrenador Rodolfo Arruabarrena planea presentar una formación alternativa que combine habituales titulares con suplentes, lo más probable es que el referente azul y oro sea preservado para llegar en plenitud a las instancias decisivas.

BP