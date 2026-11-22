Boca necesitaba una noche así. Después de años de frustraciones internacionales, de finales perdidas y de una búsqueda que parecía interminable, el Xeneize volvió a levantar una copa. Y lo hizo con un protagonista que representa mucho más que jerarquía futbolística: Leandro Paredes volvió para devolverle al club una identidad competitiva, liderazgo y una ilusión que parecía apagada.

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La consagración ante Atlético Mineiro puede marcar un antes y un después. No solamente por el título, sino por la manera en la que Boca afrontó una final que exigía personalidad. Paredes fue el conductor, Ascacíbar puso el carácter y Merentiel aportó el golpe definitivo. Hubo un equipo que entendió lo que estaba en juego y que respondió en el momento indicado.

Sin embargo, sería un error pensar que una Sudamericana resuelve todos los problemas. Boca tiene una historia que lo obliga a mirar siempre un poco más arriba. La Libertadores sigue siendo la gran obsesión y este título, lejos de cerrar una etapa, debería funcionar como combustible para comienzo de otra.

También será una prueba para Juan Román Riquelme y su gestión. La conquista representa un respaldo deportivo y un alivio para un clima que durante mucho tiempo estuvo atravesado por las críticas. Pero en Boca la exigencia no desaparece con una vuelta olímpica. Al contrario: ganar vuelve a elevar la vara, pero acerca a Boca a la realidad que quiere tener.

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Paredes llegó para cambiar el escenario y Boca encontró en él al líder que necesitaba. Ahora el desafío será construir alrededor de esta buena base, sostener el crecimiento y entender que una noche inolvidable no puede ser un punto de llegada, sino de salida. La Sudamericana ya está en las vitrinas. La próxima pregunta es si este equipo está preparado para volver a pelear por la Libertadores 2027.

En la previa, parte como candidato. El defensor de la Copa Sudamericana, es de base, uno de los animadores de la próxima edición, pero no es cualquier vencedor. Boca genera respeto donde vaya y este titulo internacional lo hace volver a ser el más ganador del continente.

Lo importante de romper una mala racha, lo importante de volver a competir, lo importante de ganar como un equipo grande. Boca parece estar de vuelta.