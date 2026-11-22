Este domingo, desde las 19.00 en el Monumental, River y Lanús se miden por los octavos de final del Torneo Clausura. El Millonario no puede fallar en los playoffs si quiere volver a levantar un título y disputar la próxima Copa Libertadores. El encuentro será dirigido por Pablo Dóvalo y podrá verse en vivo por la pantalla de TNT Sports. El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor del duelo entre Instituto y Huracán.

River se queda sin Aníbal Moreno para los Playoffs: operación y posible fecha de regreso

Cómo llega River

River avanzó como cuarto de la Zona B con 26 puntos tras una fase regular irregular en la que dejó atrás un histórico mal arranque con Eduardo Coudet y logró enderezar su camino bajo la conducción de Leonardo Ponzio, cerrando la etapa con un triunfo ante Aldosivi.

Conquistar el Torneo Clausura resulta clave para el club no solo para cortar una sequía de más de dos años y medio sin títulos y recuperar anímicamente a un plantel golpeado, sino también para asegurar su regreso a la Copa Libertadores tras haberse ausentado en la presente edición.

De cara al duelo frente a Lanús, el entrenador no podrá contar con los lesionados Aníbal Moreno y Fausto Vera, ni con el suspendido Gonzalo Montiel —quien recién volvería en una eventual siguiente ronda—, por lo que apostará por los ingresos de Giovanni González y el juvenil Santiago Espíndola, mientras que Lucas Martínez Quarta, ya habilitado, aguardaría en el banco por su bajo nivel futbolístico.

River Plate

Cómo llega Lanús

Lanús finalizó quinto en la Zona A con 26 puntos luego de igualar 1-1 frente a Central Córdoba, resultado que lo obligará a disputar los playoffs como visitante, aunque llega respaldado por su solidez defensiva al ser el equipo menos goleado de la fase regular junto a Rosario Central, con apenas 12 tantos recibidos en 16 fechas. A su vez, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino cuenta con un historial sumamente favorable ante River, rival al que le ganó los últimos cinco cruces eliminatorios —incluidas definiciones en la Sudamericana 2013 y la Libertadores 2017— y que no logra dejarlo en el camino desde hace 94 años.

Respecto al armado de la formación, el técnico sufrirá la baja de Agustín Cardozo por un traumatismo en el peroné derecho, mientras que José Canale, afectado por un esguince en la rodilla izquierda, ocuparía un lugar entre los relevos.

Lanús

River vs Lanús: las posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Matías Sepúlveda o Lucas Besozzi, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Alan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

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BP