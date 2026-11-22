Lionel Messi protagonizó un tenso cruce con el exdelantero de River, Gonzalo Tapia, en el cierre de la primera mitad del partido, tras una jugada por un lateral. La acción coronó una jornada para el olvido del Inter Miami, que cayó 3-0 frente a Columbus Crew en el arranque de la postemporada de la MLS.

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El pelotazo de Messi a Tapia que encendió la polémica

Cuando el reloj marcaba el final de la etapa inicial, el capitán de las Garzas intentó ejecutar con rapidez un saque de banda para sorprender. En ese instante, el atacante chileno se plantó delante con la intención de frenar la continuidad del juego.

Lejos de retroceder o buscar otra opción, el número 10 ejecutó el envío a quemarropa y el balón dio de lleno en el rostro de su marcador, quien terminó desplomado sobre el campo llevándose las manos a la cara. El episodio desató reclamos cruzados entre ambos bandos y motivó la rápida intervención del árbitro Allen Chapman, quien optó por amonestar tanto al rosarino como al futbolista trasandino.

La secuencia no tardó en viralizarse en plataformas digitales, impulsada por las repeticiones de la transmisión oficial.

Un debut adverso en los playoffs de la MLS

El encontronazo reflejó la frustración de un conjunto floridano superado en casi todas las líneas. Columbus Crew construyó una goleada 3-0 que dejó a las Garzas contra las cuerdas y sin margen de error: ahora deberán imponerse a domicilio para seguir con vida en la llave eliminatoria.

Tapia, además, tuvo una actuación decisiva en el marcador al inaugurar la cuenta desde los doce pasos a los 9 minutos y firmar su doblete a los 58, luego de que Taha Habroune estirara la ventaja a los 52.

De este modo, lo que había arrancado como una velada de celebración para el capitán argentino —tras recibir su segundo Botín de Oro consecutivo en la liga estadounidense— terminó con un revés categórico y una reacción que acaparó las miradas a nivel global.

BP