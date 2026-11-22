La vuelta olímpica en la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro no solo significó la estrella oficial número 76 para las vitrinas de Boca Juniors y el cierre de un semestre sobresaliente a nivel continental, sino que además dejó al club a las puertas de un cierre de calendario sin precedentes.

Con la Tabla Anual y el trofeo internacional ya asegurados, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena no tiene margen para relajarse: en un lapso de apenas cuatro semanas, el Xeneize tendrá la posibilidad de disputar y ganar tres competencias más para cerrar un 2026 con cinco consagraciones.

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La agenda decisiva: Copa Argentina, Clausura y el Trofeo de Campeones

El exigente itinerario de definiciones comenzará de inmediato en el ámbito doméstico. Este miércoles 25 de noviembre, Boca abrirá su participación en las instancias eliminatorias del Torneo Clausura recibiendo a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final. En caso de sortear el cruce frente al conjunto mendocino y avanzar en las llaves de cuartos y semifinales, el equipo de la Ribera disputará la gran final el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata, una fecha cargada de simbolismo por celebrarse el Día del Hincha de Boca.

Boca Juniors

En paralelo a la recta final del certamen liguero, el plantel afrontará una cita cargada de emotividad por la Copa Argentina. El Xeneize, máximo campeón histórico de la competencia con cuatro conquistas previas, irá en busca de una nueva corona frente a Platense. El duelo ante el Calamar tiene como gran atractivo la presencia de Martín Palermo, máximo artillero en la historia de Boca, sentado en el banco de suplentes rival. Aunque la AFA aún debe oficializar el estadio y el horario del encuentro, el partido decisivo está pautado de manera tentativa para el miércoles 2 de diciembre.

Boca Juniors finalista de la Copa Argentina

La quinta y última oportunidad de dar una vuelta olímpica en este 2026 quedará supeditada al desenlace del campeonato local. Si Boca logra quedarse con el Torneo Clausura, obtendrá automáticamente el boleto para disputar el Trofeo de Campeones. Dicho encuentro a partido único ya cuenta con programación confirmada: se jugará el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde espera Belgrano, que se ganó su lugar tras adjudicarse el Torneo Apertura durante la primera mitad del año.

Los antecedentes de Boca ganando tres o más títulos en un mismo año

De concretar al menos una de las tres conquistas que tiene por delante, el Boca de Arruabarrena ingresará en un selecto grupo dentro de la rica historia de la institución. A lo largo de su trayectoria, el club de la Ribera logró cosechar tres o más estrellas oficiales dentro de un mismo año calendario en seis oportunidades puntuales.

La primera gran racha se dio en la era amateur durante la década de 1920, cuando el club dominó el fútbol local: en 1920 alcanzó su marca máxima al celebrar cuatro títulos (el Campeonato de Primera División junto a tres copas oficiales de la época), mientras que tanto en 1924 como en 1926 repitió con tres vueltas olímpicas por año, combinando los campeonatos de Primera División con trofeos como la Copa Carlos Ibarguren y la Copa Estímulo.

Ya en el profesionalismo moderno, la época dorada de comienzos de siglo volvió a situar al club en lo más alto con tres tripletes inolvidables. En 2000, el equipo obtuvo la Copa Libertadores, el Torneo Apertura y la Copa Intercontinental, una gesta perfecta que logró repetir exactamente con los mismos tres trofeos en 2003.

Finalmente, el último antecedente data de 2005, temporada en la que Boca alzó el Torneo Apertura, la Recopa Sudamericana y la Copa Sudamericana. Ahora, con dos medallas ya colgadas y tres frentes abiertos en menos de un mes, el Xeneize tiene todo servido para igualar o incluso superar sus mejores registros históricos.