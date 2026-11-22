Luego de que la coronación de Boca como Campeón de Liga opacara su celebracíon anticipada, Rosario Central busca recuperarse anímicamente y será local ante Gimnasia de Mendoza este domingo a partir de las 16.00, en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro será dirigido por Leandro Rey Hilfer y podrá verse en vivo por la pantalla de ESPN Premium.

Octavos de final del Torneo Clausura 2026: días, horarios, TV y cómo siguen los cruces

Rosario Central vs Gimnasia de Mendoza: las posibles formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Sebastián Zaracho o Juan Giménez y Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Nahuel Barboza; Ignacio Sabatini, Esteban Fernández, Facundo Lencioni; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

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BP