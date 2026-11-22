Mientras la euforia por la obtención de la Copa Sudamericana todavía se siente en el mundo Boca, Rodolfo Arruabarrena demostró que no quiere relajación. Durante la mañana del domingo, el director técnico utilizó su cuenta oficial para compartir tres postales junto a sus futbolistas y dejar en claro que la ambición deportiva sigue intacta.

Alivio en Boca por la salud de Leandro Paredes: cómo sigue tras su desmayo

"Un sueño cumplido", inició el entrenador en su publicación, aunque de inmediato marcó la cancha respecto a la exigencia que demanda la institución: "El camino sigue y quedan desafíos importantes por jugarse". Además, dedicó palabras de reconocimiento para toda la estructura del club: "Felicitaciones a los jugadores, al staff, a los hinchas y a todos los que hacen grande a este club desde cada rincón".

El posteo de Arruabarrena

La sintonía entre el cuerpo técnico y los referentes quedó reflejada en la respuesta de Leandro Paredes. El capitán azul y oro comentó el posteo con un afectuoso "¡Vamos Vasquito!", evidenciando el buen clima interno del grupo. Sobre el cierre, el DT reforzó su postura con un emoji de fuerza y mencionando al club: "Seguimos, con la cabeza en lo que viene y el compromiso de siempre".

Sin tiempo para relajarse: la hoja de ruta de Boca

La postura del conductor xeneize va en línea con sus declaraciones apenas consumado el 2-0 ante el conjunto brasileño, cuando advirtió entre risas pero con firmeza: "Mañana los meto a concentrar". Si bien abrió la puerta a otorgar una jornada de descanso tras el desgaste, dejó pautada la vuelta al trabajo: "Si me piden día libre lo daré pero el lunes estaremos concentrando hasta el miércoles".

Con la Tabla Anual y la Copa Sudamericana ya aseguradas en las vitrinas, el calendario no da tregua. La próxima prueba será este miércoles en La Bombonera ante Independiente Rivadavia, por los octavos de final del Torneo Clausura, antes de afrontar la definición de la Copa Argentina frente a Platense el próximo 2 de diciembre. El objetivo del cuerpo técnico es capitalizar el envión anímico del título continental para pelear por todo hasta el último día del año.

BP