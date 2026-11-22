La euforia por la consagración de Boca como campeón de la Copa Sudamericana tras derrotar 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla desbordó las inmediaciones del Obelisco y se trasladó a distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los episodios más llamativos de la madrugada tuvo lugar sobre la avenida Corrientes, donde decenas de fanáticos con camisetas azul y oro montaron guardia frente al Teatro Metropolitan.

Alivio en Boca por la salud de Leandro Paredes: cómo sigue tras su desmayo

El objetivo del grupo era aguardar la salida de Guillermo Francella, protagonista de la cartelera en esa sala y uno de los hinchas más emblemáticos de Racing Club, para cruzar el clima de cancha con la salida teatral. Lejos de pasar desapercibidos, los simpatizantes comenzaron a saltar en la vereda y entonaron al unísono el tradicional cantito dedicado al conjunto de Avellaneda: "Racing botón, Racing botón...".

La escena fue captada por los teléfonos celulares de quienes participaban de la celebración y de los propios peatones que circulaban por la zona en plena noche porteña. En cuestión de minutos, las grabaciones comenzaron a circular con fuerza en X, TikTok e Instagram, cosechando miles de visualizaciones y comentarios.

De este modo, la improvisada vigilia en la puerta del teatro quedó registrada como una de las perlitas más comentadas de una jornada histórica para el pueblo boquense, que celebró hasta altas horas de la madrugada una nueva estrella internacional.

BP