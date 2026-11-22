El estreno de Mauricio Pochettino en el banco del Manchester United estuvo lejos de ser el soñado y se transformó rápidamente en una pesadilla futbolística. El conjunto de Old Trafford recibió un duro golpe al caer por 4-0 frente al Liverpool, una derrota categórica que profundiza su crisis deportiva y lo deja atrapado en la zona roja de la tabla de posiciones de la Premier League.

Mauricio Pochettino inició oficialmente su ciclo en el Manchester United

Debut amargo para Pochettino en el Manchester United

El plan táctico ideado por el técnico santafesino se desmoronó apenas iniciado el encuentro. Cuando transcurrían solo ocho minutos de juego, Leny Yoro vio la tarjeta roja y dejó a la visita en inferioridad numérica, un factor determinante que condicionó todo el desarrollo del partido y dejó al equipo sin capacidad de respuesta.

Con un hombre más en el campo, los dirigidos desde Anfield no tardaron en capitalizar su superioridad y golpearon por duplicado antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora. Dominik Szoboszlai fue el encargado de romper el cero para abrir el camino de la goleada, mientras que Florian Wirtz estiró la ventaja poco después tras ejecutar una brillante maniobra individual dentro del área.

Pese a que los Reds contaron con varias situaciones claras para irse al descanso con una diferencia aún mayor, la falta de eficacia en los metros finales mantuvo el marcador intacto hasta el entretiempo.

Lejos de encontrar una reacción anímica o futbolística en la segunda mitad, el Manchester United volvió a padecer el dominio absoluto de su rival, que terminó de liquidar el pleito en el tramo final. A los 66 minutos, el joven Rio Ngumoha —quien ya había sido clave al asistir en la segunda conquista— estampó el 3-0 para desatar la fiesta local. Ya sobre el cierre, a los 82 minutos, Victor Muñoz apareció en el área para firmar el cuarto tanto y ponerle cifras definitivas a un resultado histórico.

Presencia argentina

El encuentro también contó con la participación desde el arranque de dos futbolistas habituales de la Selección Argentina, aunque con desenlaces opuestos. Por el lado del conjunto ganador, Alexis Mac Allister integró el mediocampo titular y cumplió una sólida labor hasta los 72 minutos, momento en el que fue sustituido con el partido ya encaminado.

En la vereda de enfrente, Lisandro Martínez disputó la totalidad del encuentro en la zaga central, sufriendo de principio a fin las embestidas ofensivas del Liverpool en una jornada negra para el club de Manchester.

BP