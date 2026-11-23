River, siendo tratado como empresa, debería aprender de Boca y su modelo de negocios. No necesariamente por sus números, sus ingresos o su capacidad para generar recursos, sino por una cuestión bastante más sencilla: entender que, en el fútbol, la rentabilidad más importante sigue siendo ganar.

El Millonario superó a Lanús y consiguió avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura. Cumplió con la obligación, aunque sin que le sobrara demasiado. Necesitó trabajar más de la cuenta para resolver una eliminatoria que, por historia, presupuesto y localía, lo encontraba como favorito. Y aunque en los playoffs lo único que importa es seguir adelante, sería un error confundir la clasificación con una recuperación futbolística.

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River lleva demasiado tiempo corriendo detrás de sus propias expectativas. La eliminación de la Copa Argentina, el fracaso internacional y una campaña irregular en el campeonato doméstico construyeron un escenario que ni siquiera un triunfo puede borrar. La llegada de Leonardo Ponzio permitió acomodar algunas piezas, pero todavía no alcanza para hablar de un equipo que transmita garantías.

Del otro lado está Boca, que acaba de conquistar la Copa Sudamericana y volvió a poner un título internacional en sus vitrinas. El Xeneize también tiene sus problemas, sus discusiones políticas y sus contradicciones, pero encontró en una consagración deportiva una respuesta que River todavía no consigue dar. Porque el fútbol no entiende demasiado de balances cuando la pelota empieza a rodar.

La comparación puede resultar incómoda, pero es inevitable. River tiene una estructura institucional enorme, una marca reconocida internacionalmente, un estadio que es referencia y una capacidad económica que pocos clubes argentinos pueden igualar. Sin embargo, ninguna de esas virtudes garantiza el éxito deportivo. Una institución puede funcionar como una empresa en muchos aspectos, pero no puede olvidar que su principal producto es un equipo de fútbol.

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Y ahí aparece la gran diferencia entre administrar una institución y conducir un proyecto deportivo. No alcanza con sostener una estructura, generar ingresos o cuidar el patrimonio si después el equipo no está a la altura de su historia. Boca acaba de demostrar que los títulos siguen siendo la mejor manera de respaldar un proyecto. River, mientras tanto, todavía necesita encontrar la fórmula.

La clasificación ante Lanús le permite seguir con vida y le ofrece una nueva oportunidad. Pero no debería funcionar como un certificado de aprobación. El Millonario necesita recuperar una identidad, construir un equipo confiable y volver a competir con la autoridad que alguna vez lo distinguió. Porque avanzar de ronda es una obligación cumplida; volver a ser River es una deuda mucho más grande.

Boca, por su parte, tuvo mucho que aprender. Juan Rompan Riquelme fue criticado durante años por no tener una política de contratación acorde y gracias (o no) a eso, muchas vergüenzas deportivas fueron vividas por el Xeneize estos últimos años, pero la estrella internacional número 19 puede empezar a tapar todo.

A Boca no se le pedía ser River, pero si que se asemeje más a su manera de fichar. Con los resultados del lunes, el Xeneize logró su cometido, ahora a River no se le pedirá ser Boca, pero si encabezar un proyecto como un equipo de fútbol, donde no hay bolsillo de payaso y si una idiosincrasia riverplatense.