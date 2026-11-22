La Selección Argentina y Mozambique se enfrentarán este domingo, desde las 12:30, en la Cancha 7 del complejo Aspire Zone por la fecha 2 del Grupo C del Mundial Sub 17 de Qatar 2026. El equipo de Diego Placente perdió 2-0 frente a Australia en el debut y necesita recuperarse contra el combinado africano, que viene de golear 4-0 a Dinamarca. El encuentro podrá verse en vivo por la pantalla de TyC Sports.

Argentina cayó 2-0 ante Australia en su debut en el Mundial Sub 17 de Qatar

Argentina vs Mozambique: cómo llegan los equipos

La Selección Argentina Sub 17 llega comprometida a la segunda fecha del Mundial tras caer 2-0 ante Australia en un debut sin respuestas futbolísticas, encuentro en el que además sufrió la expulsión de Benjamín Vallejo, quien será baja frente a Mozambique. En la vereda opuesta, el conjunto africano atraviesa un gran presente luego de golear 4-0 a Dinamarca con tantos de Khensane, Alirio Cuna Junio por duplicado y Joaquim Alipro Mumbai, resultado que lo deja a un triunfo de asegurar su boleto a los 16avos de final.

Dado que el certamen replica el formato del Mundial de mayores —donde avanzan los ocho mejores terceros—, a los dirigidos por Diego Placente les alcanzaría con un empate para mantener chances matemáticas de clasificación, mientras que una nueva derrota los dejaría prácticamente eliminados.

La posible formación de Argentina vs Mozambique

Valentin Reigia; Thiago Pérez, Alvaro Güich, Julio Coria, Alex Cardozo; Marcos Ortiz, Matheo Benítez, Giovanni Baroni; Nahuel Goytia, Emiliano Barrionuevo y Facundo Salinas. DT: Diego Placente.

BP