Tras superar por 3-1 a Lanús, River Plate selló su boleto a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 y ya sabe que su próximo obstáculo será Instituto de Córdoba, que viene de dejar en el camino a Huracán. Sin embargo, a pocos días del choque decisivo, la principal incógnita pasa por el escenario donde se disputará el encuentro.

El estadio Monumental Presidente Perón albergó recientemente los recitales de Tan Biónica y María Becerra —motivo por el cual la Gloria ya debió mudar su localía frente al Globo— y este lunes, una vez retiradas todas las estructuras del espectáculo, quedó al descubierto el fuerte deterioro que sufrió el terreno de juego.

River ya conoce a su próximo rival: Instituto eliminó a Huracán y recibirá al Millonario en Córdoba

La postura de Instituto y el peso de la localía

En la institución cordobesa el deseo prioritario es jugar en casa, aunque la última palabra dependerá de los trabajos de recuperación que se realicen sobre el césped en las próximas horas. “Veremos si jugamos en Alta Córdoba, por cómo esté el campo de juego. Lo decidiremos en los próximos días”, reconoció el presidente Juan Manuel Cavagliatto en declaraciones publicadas por La Voz tras la clasificación ante Huracán.

Quien sí se mostró convencido de no moverse de su casa fue el entrenador Diego Flores, quien llevó tranquilidad respecto a la sede: “Tengo entendido al 100 por ciento que vamos a jugar en Alta Córdoba”.

Así quedó la cancha de Instituto

La insistencia deportiva por defender su reducto tiene fundamentos sólidos: a lo largo del certamen, Instituto disputó ocho encuentros en su estadio y se mantuvo invicto, cosechando siete triunfos y apenas una igualdad. Su única experiencia previa en el Kempes durante el campeonato fue el empate 2-2 frente a Boca.

El Mario Alberto Kempes, la alternativa que ilusiona a los hinchas de River

En caso de que los informes agronómicos desaconsejen el uso del Monumental Presidente Perón, el estadio Mario Alberto Kempes pica en punta para albergar el duelo. El cambio de escenario no solo respondería a una necesidad operativa, sino que también modificaría el panorama en las tribunas: mientras que en Alta Córdoba el partido se jugaría exclusivamente con simpatizantes locales, una mudanza al mundialista abriría la puerta para que River pueda contar con público visitante.

La diferencia de aforo entre ambas canchas es sustancial, ya que el estadio de Instituto recibe alrededor de 22.000 espectadores frente a los cerca de 57.000 lugares que ofrece el Kempes, lo que facilitaría un operativo de seguridad con ambas parcialidades y una recaudación superior.

Estadio Mario Alberto Kempes

El calendario de los playoffs del Torneo Clausura 2026 y qué hay en juego

A la espera de la confirmación oficial de la sede y el horario por parte de la Liga Profesional —con el sábado 28 de noviembre como fecha tentativa—, la recta final del certamen ya tiene su hoja de ruta definida:

Cuartos de final: Fin de semana del 28 y 29 de noviembre.

Semifinales: Fin de semana del 5 y 6 de diciembre.

Final: Sábado 12 de diciembre, en La Plata.

Más allá del prestigio del título local, el ganador del Torneo Clausura 2026 obtendrá dos premios mayores: asegurará su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y ganará el derecho a disputar el Trofeo de Campeones el sábado 19 de diciembre ante Belgrano —campeón del Apertura— en el estadio Mario Alberto Kempes.

BP