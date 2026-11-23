Este lunes, desde las 17 horas, Gimnasia La Plata y Newell’s se enfrentan por los octavos de final del Torneo Clausura, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. El Lobo quiere continuar con su buen momento futbolístico, aunque La Lepra no es un rival fácil. El encuentro será dirigido por Nicolás Ramírez y podrá verse en vivo por la pantalla de TNT Sports.

Así están los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura 2026

Gimnasia vs Newell's: las posibles formaciones

Gimnasia: Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Lucas Janson, Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Newell's: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Frank Kudelka.

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BP