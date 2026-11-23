Mauricio Macri no dejó pasar la consagración de Boca en la Copa Sudamericana. Después del triunfo por 2-0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla, el expresidente de la Nación y antiguo titular del Xeneize publicó un mensaje de felicitación en sus redes sociales. Sin embargo, su saludo tuvo un detalle que no pasó inadvertido: reconoció al entrenador Rodolfo Arruabarrena y al plantel, pero no mencionó a Juan Román Riquelme, actual presidente de la institución.

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La publicación tomó relevancia por el contexto político que atraviesa el club. Macri, que presidió Boca entre 1995 y 2007, mantiene un enfrentamiento con Riquelme, quien lo derrotó en las elecciones de diciembre de 2023, cuando encabezó la fórmula opositora junto a Andrés Ibarra.

La ausencia del nombre del actual presidente resulta significativa en una celebración que también representa un respaldo deportivo a su gestión. La llegada de Arruabarrena y los resultados obtenidos por el equipo le dieron al oficialismo una conquista de peso en medio de una disputa política que continúa abierta.

Además, el mensaje tiene un antecedente reciente. En junio de este año, Macri había cuestionado públicamente la conducción futbolística de Riquelme y hasta había señalado quiénes consideraba que debían ser los candidatos para dirigir al equipo. Entre ellos mencionó al propio Arruabarrena, Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo y Carlos Tevez.

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De esta manera, el exmandatario eligió celebrar la conquista internacional de Boca con un reconocimiento especial para el Vasco y los futbolistas. Un saludo de felicitación que, por el nombre que decidió incluir y el que dejó afuera, también tuvo una lectura política.

LT