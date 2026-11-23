La Major League Soccer (MLS) dio a conocer el informe actualizado de remuneraciones correspondiente a la temporada 2026 y Lionel Messi reafirmó su hegemonía como el futbolista mejor pago de la competencia. Con vínculo vigente en Inter Miami hasta fines de 2028, el astro argentino registra una compensación anual garantizada de USD 28.333.333, cifra que representa únicamente su ingreso contractual con la franquicia, sin contemplar patrocinios ni acuerdos comerciales externos.

La magnitud de su salario queda reflejada al compararlo con el resto de la liga: el monto que percibe el rosarino por sí solo supera el presupuesto salarial completo de 25 de los 30 clubes que disputan el torneo.

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El top 8 de los jugadores mejor pagos de la MLS en 2026

El reciente mercado de pases nutrió al fútbol norteamericano con estrellas de primer nivel mundial, modificando los primeros puestos del escalafón, donde también dice presente Rodrigo De Paul:

Lionel Messi (Inter Miami): USD 28.333.333 Robert Lewandowski (Chicago Fire): USD 19.510.000 Antoine Griezmann (Orlando City): USD 13.938.354 Son Heung-min (Los Angeles FC): USD 11.150.000 Breel Embolo (Atlanta United): USD 10.811.400 Rodrigo De Paul (Inter Miami): USD 9.688.320 Hirving Lozano (LA Galaxy): USD 9.300.000 Miguel Almirón (Atlanta United): USD 7.871.000

Lionel Messi en Inter Miami

En la cima de la tabla, la brecha entre Messi y el delantero polaco del Chicago Fire alcanza los USD 8,82 millones anuales, mientras que el francés Antoine Griezmann cierra el podio tras su desembarco en Orlando City.

Crecimiento récord en la inversión y dominio de Inter Miami por equipos

El reporte oficial también evidencia la fuerte expansión económica de la competencia. La masa salarial garantizada de todos los futbolistas de la MLS trepó hasta los USD 724,5 millones, lo que significa un incremento del 14,8% en comparación con los USD 631 millones informados en mayo pasado. Dentro de ese universo, ya se contabilizan 150 jugadores con contratos iguales o superiores al millón de dólares por año.

A nivel institucional, Inter Miami encabeza con comodidad la inversión en planteles con una nómina total de USD 59,4 millones, impulsada por las fichas de Messi y De Paul. Detrás de Las Garzas se ubican Chicago Fire con USD 41,3 millones y Atlanta United, que completa los tres primeros lugares con un desembolso de USD 38,4 millones.

BP