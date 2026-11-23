Sin tiempo para relajarse tras la gloria continental obtenida en Barranquilla frente a Atlético Mineiro, el mundo Boca cambió rápidamente el chip. La delegación aterrizó en Ezeiza durante la madrugada y, apenas unas horas más tarde, el plantel se reencontró en el predio para comenzar la preparación de cara a la recta final de las competencias locales.

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El desgaste físico y la situación de Leandro Paredes

El agobiante calor de Colombia pasó factura y obligó al cuerpo técnico a poner la lupa sobre la recuperación muscular de los titulares. Si bien la idea de Rodolfo Arruabarrena es sostener una base competitiva y evitar una rotación masiva ante la Lepra mendocina, el cansancio acumulado abriría la puerta a diversas variantes en la formación inicial.

La principal inquietud pasa por el estado de Leandro Paredes. El capitán encendió todas las alarmas tras la final: luego de haber sido sustituido por Tomás Belmonte en el complemento, sufrió una descompensación en medio de una nota televisiva y requirió asistencia médica. Pese al susto inicial, desde la institución llevaron tranquilidad al confirmar que el mediocampista evoluciona favorablemente y se encuentra en buenas condiciones generales, aunque su presencia desde el arranque está en duda.

Leandro Paredes

Por otro lado, Sebastián Villa también terminó el encuentro con una marcada fatiga producto del despliegue realizado. En caso de que el cuerpo técnico decida preservarlo, Leonel Flores y Alan Velasco —quienes sumaron minutos ingresando desde el banco en la final— pican en punta para ocupar su lugar en el frente de ataque.

Cuándo juega Boca vs Independiente Rivadavia: horario, árbitro y TV

El próximo desafío del Xeneize será por los octavos de final del Torneo Clausura ante Independiente Rivadavia de Mendoza, en un duelo a todo o nada en condición de local. El cruce será este miércoles 25 de noviembre, desde las 21:00 en La Bombonera. Luis Lobo Medina será el árbitro prinicial y el duelo podrá verse en la pantalla de ESPN Premium.

Boca Juniors

El exigente calendario que le queda a Boca para cerrar el 2026

El conjunto de la Ribera afronta un cierre de temporada sumamente apretado, con la posibilidad de sumar más estrellas a sus vitrinas en apenas unas semanas:

Torneo Clausura: Si supera la llave ante Independiente Rivadavia, disputará los cuartos de final el fin de semana del 28 y 29 de noviembre. Una eventual semifinal tendría lugar el 5 o 6 de diciembre, mientras que el partido definitorio está pautado para el sábado 12 de diciembre.

Copa Argentina: El equipo ya tiene boleto asegurado para la gran final frente a Platense, encuentro que se jugará el miércoles 2 de diciembre en estadio y horario a confirmar.

Trofeo de Campeones: En caso de consagrarse ganador del Torneo Clausura, Boca cerrará el año el sábado 19 de diciembre enfrentando a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

BP