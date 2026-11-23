El cierre de la temporada futbolística dejó al descubierto un profundo conflicto institucional en Argentinos Juniors. Luego de la derrota por 2-1 ante Independiente en La Paternal, dos de las principales figuras del equipo, Hernán López Muñoz y Francisco Álvarez, rompieron el silencio para denunciar la falta de respaldo dirigencial y las graves dificultades financieras que atraviesa la institución.

Independiente eliminó a Argentinos Juniors y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026

El mensaje de Hernán López Muñoz y su incierto futuro

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, el volante creativo —cuyo nombre ya suena en el radar de Boca para el próximo mercado— hizo un balance del año y apuntó directamente contra la cúpula presidida por Cristian Malaspina por la falta de cumplimiento. "Bueno, se terminó el año futbolístico para nosotros. Primero que nada, agradecerle a este plantel que se bancó todas en contra, que no lo ayudaron nunca y que siempre pusimos al grupo por delante de todo. Pudimos llegar a estar peleando hasta el último momento con poco y nada, con muchas falencias, con deudas y con promesas incumplidas", escribió el futbolista.

En la misma publicación, el sobrino nieto de Diego Maradona rescató el compromiso de sus compañeros y empleados, y empatizó con el malestar de los hinchas: "Gracias al cuerpo técnico y al staff que, como dije antes, a pesar de todo, siempre tiraron para adelante y quisieron lo mejor para el equipo y para el grupo. Y a la gente, agradecerles también por el aguante. Es entendible el enojo, es el mismo enojo que tenemos nosotros. Pero bueno, esperemos que todo lo que venga adelante sea para mejor y por el bien de la institución. Abrazo grande y que terminen bien el año".

El posteo de Hernán López Muñoz

Más allá de su deseo de cambiar de aire, la situación contractual de López Muñoz es compleja. Según informó el periodista Germán García Grova, el San Jose Earthquakes reclama que el Bicho no abonó ni una cuota por la compra de su ficha. Ante este incumplimiento, la franquicia dirigida por Bruce Arena exige que el jugador regrese en enero de 2027 para afrontar la temporada de transición de la MLS. Para poder transferirlo y obtener ingresos frescos, Argentinos deberá saldar primero esa deuda y así levantar la inhibición de la FIFA que le impide incorporar por tres ventanas de transferencias.

La denuncia de Francisco Álvarez: colectas internas y atrasos salariales

En sintonía con el mediocampista, el defensor de 26 años —pretendido por River— brindó un crudo testimonio en diálogo con ESPN sobre el drama cotidiano que se vive en el vestuario debido a la falta de pagos. “Hoy el partido queda en segundo plano. La verdad que estuvimos solos, no nos acompañaron”, aseguró Álvarez, y agregó: “Se hace muy difícil convivir con eso, hablando siempre lo mismo, de preocupaciones. Ya bastante tenemos con las presiones de que dependemos de darle alegrías a la gente y rendir los fines de semana. A eso se suman preocupaciones que son difíciles”.

El zaguero reveló que la crisis golpea las necesidades básicas del día a día tanto de los empleados como de los futbolistas más jóvenes: “Hay chicos que no pueden pagar el alquiler, lo mismo gente del staff. Te da cosa pedirle algo, hablás con ellos y casi que se largan a llorar. El clima en el vestuario es incómodo también”. Ante este escenario, los referentes debieron organizarse para asistir económicamente a los más afectados: “Tenemos un resto [de dinero], hemos juntado de nuestro bolsillo para darle al staff. Hace poquito le dimos a los más chicos”.

Por último, el futbolista cuestionó duramente el manejo de los directivos frente a los reclamos del plantel: “Nos mienten. Un día te dicen que va a llegar esa plata y no aparece”. Molesto por la falta de autocrítica, sentenció: “Es incómodo, minimizan todo. Da bronca, ni siquiera vienen a decirnos a nosotros, ‘Che, perdón’”. Sobre una posible solución a corto plazo, concluyó con escepticismo: “No, no. Todavía no hay nada. Y mejor así, porque lo que dicen no se cumple”.

BP