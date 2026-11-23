El nombre de Oliver Bearman se sumó a la lista de posibles reemplazantes de Franco Colapinto en Alpine. La versión, que tomó fuerza durante el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas, sostiene que representantes del piloto británico mantuvieron reuniones con Flavio Briatore para analizar su desembarco en la escudería francesa en 2027. Sin embargo, la información perdió fuerza rápidamente y desde Italia se encargaron de desmentirla.

Oliver Bearman en Haas

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La información original, que habló de supuestas reuniones entre el entorno de Bearman y Briatore a partir de fuentes anónimas. A partir de allí, distintos portales replicaron la noticia y comenzaron a plantear la posibilidad de que el argentino perdiera su lugar. Pero hay un dato importante: el británico todavía no tiene resuelta su continuidad en Haas y ese parece ser el verdadero conflicto.

El verdadero problema de Bearman está en Haas y Ferrari

La situación contractual del británico ayuda a entender por qué apareció su nombre en esta historia. Bearman es piloto de Haas, forma parte del programa de jóvenes talentos de Ferrari y todavía no firmó su continuidad para 2027. El descontento del entorno del piloto es económico, ya que el contrato les parece bajo.

Además, Bearman tiene un objetivo a largo plazo: llegar a Ferrari. La continuidad de Lewis Hamilton y Charles Leclerc condiciona sus posibilidades de encontrar un lugar en Maranello, por lo que el piloto necesita resolver su futuro inmediato sin perder de vista esa aspiración.

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¿Una maniobra para presionar a Haas?

En este escenario, la aparición de Alpine como supuesto destino de Bearman abre otra lectura. Sin pruebas que permitan atribuir la filtración a su representante o a alguna de las escuderías, resulta razonable preguntarse si la versión no funciona como una herramienta de presión en medio de las negociaciones salariales con Haas.

Instalar que un piloto joven, con proyección y vinculado a Ferrari, tiene alternativas en el mercado puede fortalecer su posición a la hora de discutir un contrato. También permite mantener su nombre en circulación y alimentar las expectativas sobre su futuro en la Fórmula 1.

No sería la primera vez que una negociación pendiente termina generando especulaciones sobre otros equipos. En este caso, sin embargo, los datos conocidos apuntan a que el conflicto está en Haas y no en una supuesta operación de Alpine para desplazar al argentino.

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Por su parte, Colapinto tiene contrato confirmado para 2027. Alpine anunció el 27 de agosto que el argentino continuaría junto a Gasly y el propio Briatore destacó su evolución durante la temporada.

El rumor de Bearman se suma a una larga lista de nombres que aparecieron como posibles reemplazantes de Franco, desde Valtteri Bottas y Sergio Pérez hasta Fernando Alonso y Oscar Piastri. Por ahora, ninguno modificó la decisión oficial de Alpine. Y esta vez, además, hay una desmentida desde Italia y declaraciones del propio piloto británico que ponen en duda la historia.

LT