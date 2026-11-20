El cierre de los ensayos de pretemporada de la Fórmula E en el circuito español de Jarama terminó de manera abrupta y con escenas de extrema tensión: se incendió un monoplaza en plena práctica.

Durante la tanda de este viernes, el flamante monoplaza Gen4 del equipo Fusion Team, manejado por el británico Taylor Barnard, sufrió una explosión y se incendió por completo, obligando a la dirección de carrera a cancelar definitivamente la jornada.

Afortunadamente, el piloto alcanzó a detener el vehículo y salir por sus propios medios segundos antes de que las llamas y una densa columna de humo negro cubrieran el sector final del trazado.

Tanto los equipos médicos como los bomberos actuaron con rapidez para sofocar el fuego y asistir al piloto, quien regresó a boxes ileso y sin necesidad de ser trasladado al hospital.

Qué provocó el fuego y la investigación de la FIA

A través de un comunicado conjunto, la Fórmula E y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmaron que no hubo heridos e informaron el inicio de una "investigación exhaustiva" para esclarecer el origen del siniestro.

Si bien aún no existe un parte técnico oficial, los primeros reportes en el paddock apuntan a una falla en la batería de alto voltaje o un desperfecto en el inversor del vehículo.

Taylor Barnard salió ileso de su monoplaza

El episodio encendió las alarmas en la categoría eléctrica, ya que estos ensayos en España representaban el estreno colectivo de la revolucionaria generación Gen4, autos que superan los 800 CV de potencia y estrenan un nuevo proveedor de baterías junto a sistemas electrónicos inéditos.

Con el cierre anticipado de los test en Jarama, la categoría pondrá ahora el foco en resolver las incógnitas técnicas antes del arranque oficial del campeonato 2027, previsto para el 16 de enero en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México.

FMZ