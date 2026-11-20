El conflicto en Medio Oriente, que obligó a cancelar dos fechas de la Fórmula 1 en abril (Bahrein y Arabia Saudí) continúa, de hecho ni siquiera se detuvo cuando los gobiernos de EE.UU. e Irán acordaron un alto el fuego. Sin embargo, mientras países de la región oficiaban de mediadores y los ataques sobre el estrecho de Ormuz parecieron disminuir, la Fórmula 1 decidió seguir adelante con el calendario manteniendo Qatar y Abu Dhabi, que cierran el Campeonato Mundial de F1, incluso dieron por finalizado el acuerdo con Imola (Italia) que había sido preparado como plan de contingencia.

Mohammed ben Sulayem

La decisión se tomó tras la carrera de MotoGP en Qatar el mismo fin de semana que la F1 corrió en San Pablo (6-8 noviembre), en la que no hubo inconvenientes, pero a la que no asistieron el equipo Yamaha y la mayoría de los medios que usualmente cubren la categoría. En esa ocasión el actual campeón de MotoGP Marc Márquez, que corre en el equipo Ducati, preocupado por la situación dijo que aunque le hubiera gustado estar en otro lugar, voló a Qatar porque no quería resignar puntos para el campeonato, pero aclaró “tomé el último avión en el que podía llegar y tomaré el primero en que me pueda ir, el domingo”. Tras la carrera se repitieron ataques en la región.

Por qué Irán ataca el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es un paso obligado de las embarcaciones que trasladan gas y petróleo hacia todas partes del mundo y cerrarlo provoca un perjuicio económico enorme puesto que obliga a las embarcaciones a tomar rutas más largas. Para mantener la hegemonía sobre un paso tan estratégico, Irán despliega ataques con misiles y drones constantemente, que dirige a los cargueros en represalia por las bases militares estadounidenses que se encuentran en la región, que está en alerta permanente.

Gran Premio de Qatar

En julio, tras haber acordado una tregua, el régimen atacó buques cargueros, entre ellos un buque cisterna que llevaba crudo, con respuesta militar de las bases estadounidenses. Esto ocurría mientras Donald Trump, presidente de los Estados Unidos se encontraba en Ankara, Turquía, en una reunión de la OTAN. En octubre, poco después que la F1 dejara Singapur (12 y 13) un grupo Hutí de Yemen atacó la sede de la petrolera saudí Aramco en Darham, donde había depósitos de combustible, aunque los misiles impactaron en un edificio administrativo y los primeros días de noviembre tras la carrera de MotoGP (6-8 de noviembre) un petrolero fue atacado frente a las costas de Qatar.

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Tras el ataque, Mohamed Ben Sulayem, presidente de la FIA (Federación Internacional del Automovilismo) expresó que si bien las fechas fueron confirmadas oficialmente, ante un recrudecimiento del conflicto que ponga en peligro la seguridad de todo el personal afectado a las carreras, la temporada 2026 de la F1 se dará por terminada en Las Vegas, como también se dará por finalizada la temporada de Fórmula 2, que tiene que definir el campeonato entre Qatar y Abu Dhabi.

Protocolos de evacuación en Qatar

Ante la decisión de la F1 de continuar con las fechas en Medio Oriente, Qatar preparó un protocolo de evacuación y resguardo similar al que implementó para la carrera de MotoGP que ciertamente no tranquiliza y no alienta a los fans a viajar a una zona en conflicto. El protocolo dice lo siguiente:

Gran Premio de Abu Dhabi

-Busque refugio de inmediato, no intente mirar por las ventanas ni grabar videos.

-Hoteles. Utilice las escaleras para llegar a la zona de seguridad indicada, no los ascensores. Si no logra llegar permanezca en su planta, en el interior cerca a la escalera, alejada de las ventanas. Si no puede salir de la habitación, manténgase agachado en el lado opuesto a la ventana.

-Circuito. Diríjase a la edificación sólida indicada por el equipo. Evite carpas, zonas abiertas y construcciones con fachadas de cristal.

-Aire libre. Entre en el edificio más cercano. Si no hay una construcción cerca, agáchese pegado al suelo y protéjase la cabeza.

-Vehículos. Detenga el coche y busque el edificio más cercano. Si no hay ninguno, aléjese del vehículo, agáchese y protéjase la cabeza.

-Refugio. Quédese en el lugar al menos 10 minutos o hasta recibir una comunicación oficial de que la situación se ha normalizado.

-Tras el incidente. No toque ni fotografíe los escombros. Informe a los servicios de emergencia locales y póngase en contacto con su equipo o grupo de trabajo para confirmar que todos están a salvo.

La opinión de Daniel Vittar, experto en política internacional

Consultado nuevamente por 442.perfil, el periodista Daniel Vittar, experto en Política Internacional, dio su opinión sobre el conflicto en Medio Oriente y la situación actual en el estrecho de Ormuz.

“La escalada bélica en Medio Oriente se mantiene con fuerza y seguramente ya está impactando directamente en la planificación logística y seguridad del cierre de la temporada 2026 de F1. En esta semana se intensificaron los ataques cruzados entre los milicianos hutíes de Yemen, que responden a Irán, con las fuerzas de Arabia Saudita. Hay que tener en cuenta que los combatientes hutíes tienen como blanco lugares sensibles como aeropuertos y puertos, lo que dificulta el movimiento de equipos. Abu Dhabi es el punto más sensible. Emiratos Árabes Unidos es un actor involucrado históricamente en el conflicto yemení y un adversario declarado de los hutíes, quienes ya han demostrado capacidad para lanzar misiles de largo alcance y drones hacia territorio saudí y del Golfo. Además, su cercanía geográfica con el estrecho de Ormuz expone a la zona a posibles represalias o incidentes colaterales, como los ataques recientes a embarcaciones emiratíes”.

Stefano Domenicalli, presidente de la Fórmula 1

Respecto a Qatar y Abu Dhabi dijo “Qatar presenta un nivel de riesgo menor en comparación con Abu Dhabi. Como tiene una postura diplomática de mediación en los conflictos regionales, Doha suele quedar fuera de los blancos directos de las milicias respaldadas por Irán. Sin embargo, no está exenta de cruces bélicos peligrosos en su espacio aéreo y rutas de acceso. El estrecho de Ormuz sigue siendo un territorio en guerra. Los iraníes mantienen las minas en la zona y sus baterías de misiles y en los últimos días varios buques comerciales fueron atacados”.

En relación al estrecho de Ormuz, explicó “Tanto Doha como Abu Dhabi tienen sus puertos comerciales dentro del Golfo Pérsico, cuya única salida marítima es el estrecho de Ormuz. Las principales navieras suspendieron su tránsito o desviaron sus buques hacia rutas del extremo sur de África. El flujo marítimo hacia ambos lugares sufre demoras severas y sobrecostos operativos (los seguros por riesgo de guerra aumentaron un 400%). Por otro lado, hay una saturación del espacio aéreo. El cierre o restricción de corredores aéreos sobre zonas de conflicto obliga a las aerolíneas de carga (fletadas por la F1 para trasladar el material desde Las Vegas hacia Qatar, y luego hacia Abu Dhabi) a tomar rutas más largas y congestionadas, encareciendo el combustible y reduciendo los márgenes de tiempo entre carreras consecutivas. En definitiva, no hay un lugar seguro de tránsito para recomendar. La región está sumamente convulsionada.

¿Dará marcha atrás la Fórmula 1? La región del Golfo Pérsico está en alerta y aunque la Fórmula 1 haya decidido respetar el calendario y Qatar tenga un protocolo de evacuación, nada garantiza la seguridad en una región en conflicto. Por lo pronto varios jefes de equipo comunicaron a su personal que no habrá problemas si algunos deciden no ir.