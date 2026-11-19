Este fin de semana se correrá el GP de Las Vegas, ronda 21 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 (3° fecha en USA) que asegurará un gran espectáculo con escenarios muy entretenidos y un entorno de alta tecnología que incluye la ‘Mega Sphere’, un increíble auditorio que brinda al público experiencias inmersivas. Además del atractivo de ser una carrera nocturna bajo las luces de una ciudad que vive de noche, el Grand Prix Las Vegas convoca figuras relevantes de todos los ámbitos: la música, las artes, el cine, el deporte de elite e incluso del mundo de las finanzas y el marketing, que aprovecharán para cerrar acuerdos comerciales.

Gran Premio de Las Vegas

A falta de 3 fechas para cerrar la temporada, con Kimi Antonelli campeón, Mercedes con título de Constructores y Ferrari 2° en la tabla, sólo queda definir quién se quedará con el Subcampeonato y qué equipo ocupará la 3° plaza en Constructores, que Red Bull defenderá ante McLaren, que traerá actualizaciones. En el campeonato de pilotos, con 75 puntos en juego la pelea está abierta: Max Verstappen lidera con George Russell y Lewis Hamilton muy cerca, mientras que Charles Leclerc y Lando Norris están a algo más de 30 puntos. En la zona media Racing Bulls es el líder absoluto con 45 puntos sobre Alpine y si Audi hace las cosas bien podría quedarse con el 7° puesto de Haas.

Alpine en Las Vegas

Alpine viene de varias carreras en las que sólo sumó 1 punto, sin contar los que la FIA les arrebató en México por las sanciones, mientras Racing Bulls amplió la diferencia a 45 puntos, cifra imposible de remontar, a menos que sus pilotos hagan un doblete en una carrera, sumen en las otras dos y Racing Bulls no sume en ninguna, lo cual es altamente improbable. Sin embargo, en Alpine parecen estar cómodos con el 6° lugar en Constructores, que refleja el compromiso de Flavio Briatore con el Grupo Renault (terminar 6° o mejor).

Franco Colapinto en Las Vegas 2025

Pero en Las Vegas el equipo de Enstone tendrán dos ventajas: el circuito tiene rectas veloces, la fortaleza del A526 y el coche llevará un nuevo turbo en el ICE (motor de combustión) actualizado por ADUO (programa de mejoras que implementó la FIA) que Mercedes suministrará. El equipo alemán eligió esta fecha para llevar el turbo nuevo que colocará en uno de sus coches y está obligado por reglamento a entregar al menos uno a sus equipos cliente de motor: Alpine, McLaren y Williams.

Franco Colapinto y una gran noticia en Alpine para el Gran Premio de Las Vegas: mejora en el motor

Colapinto en la previa

Entrevistado por Juan Fossaroli (ESPN), Franco Colapinto recordó su primera experiencia en este circuito con Williams (2024) y habló sobre qué espera este fin de semana y el frío que condicionará. ‘Se vino el frío, es tu 3° vez en las Vegas’ dijo el periodista y Franco respondió “Es una carrea muy especial, única. Nuevas oportunidades, cosas para entender, eso genera opciones. Si tenemos bien el auto, es rápido, la pista y cómo calentamos las gomas podemos hacer una diferencia”. Y agregó “Es un buen circuito para Alpine. En Willimas nos fue bien, me costó calentar las gomas, era la primera vez, no terminó bien, pero fue una buena experiencia…”

Franco Colapinto en Las Vegas

Sobre el circuito y el año en Alpine expresó “Este año creo que nos va a ir bien, rectas muy largas, un auto que va bien en circuitos rápidos, a priori no tendría que ir mal el Alpine. Va a hacer mucho frío y una de las claves va a ser entender el funcionamiento de las gomas y el contraste entre la goma caliente y el asfalto frío que crea graining (granulación)…Fue un buen año, con momentos complicados, pero sumé muchos puntos y estuve peleando adelante. El año pasado estábamos muy lejos de eso, mirando para atrás el salto que hicimos fue positivo, tenemos el mejor motor de la F1, el auto funcionó bien y como equipo también. Es un camino largo… hay que maximizar esos momentos y entender el por qué a veces faltó performance…”

Colapinto va por la recuperación en Las Vegas: "Queremos un fin de semana sin contratiempos"

Qué esperar de Las Vegas

Las Vegas Strip Circuit es desafiante, fluido y veloz, y aunque facilitará los adelantamientos, no será tan amable con la recuperación de energía. Sus largas rectas someterán a los motores a una exigencia extrema con un despliegue tan alto (sobre todo en el Strip, de casi 2 km) que tendrán que recurrir al Superclipping para no quedarse sin batería. Un dilema de configuración que los ingenieros tendrán que resolver en las 3 sesiones de prácticas, ya que no hay data del comportamiento de estos coches con tan alto componente eléctrico en este circuito. Por eso equipos como Ferrari, Haas, Cadillac (sus equipos cliente de motor) y Aston Martin que lleva el lastre del motor Honda, no tendrán un buen fin de semana, en cambio, Williams podría sacar provecho del motor Mercedes.

Gran Premio de Las Vegas

El clima será un factor condicionante, se esperan temperaturas entre 7 y 11°C que impactarán en la configuración de los coches y el calentamiento de los neumáticos, que trabajan bien a 110°, vital para asegurar el agarre. Al respecto Franco Colapinto dijo “Las temperaturas nocturnas en el desierto son un desafío interesante, así que mantener los neumáticos en la ventana adecuada será un clave. Podría ser una carrera emocionante por las rectas largas, especialmente con los coches de este año”.

F1 en Las Vegas: espectáculo garantizado dentro y fuera de la pista

La carrera a 50 vueltas, será el sábado por la noche (1 am del domingo en Argentina) y los equipos irán con una configuración de baja carga aerodinámica para evitar que se dispare la velocidad en recta y los compuestos C3, C4 y C5 (gama blanda de Pirelli), para una estrategia a 1 parada. La Aero Activa se habilitará en las 3 rectas y el Modo Overtake (adelantamiento) en la salida de la curva 16. El favorito es Max Verstappen, aunque Kimi Antonelli no bajará los brazos por ser campeón. Ferrari y McLaren buscarán un lugar en el podio y se espera que los Racing Bulls de Lindblad y Lawson estén en los puntos. Haas, Ferrari y Aston Martin pondrán al volante novatos en la FP1: Ryo Hyrakawa (campeón del WEC 2026 con Toyota) en el Haas de Oliver Bearman, Dino Beganovic en el SF26 (Ferrari) de Lewis Hamilton y Jack Crawford en el Aston Martin de Fernando Alonso.

Cómo van los equipos a Las Vegas

Mercedes/W17 (652 puntos). Antonelli 390 puntos/Russell 262

El equipo alemán, que ya tiene en sus manos los 2 campeonatos (Pilotos y Constructores) confirmó que llevará el motor de combustión actualizado por ADUO, que colocará sólo en el coche de Antonelli y proveerá a sus clientes de motor: Alpine, Williams y McLaren. Toto Wolff (CEO) aseguró que pondrá a todo el equipo a trabajar para que George Russell logre el Subcampeonato, aunque Verstappen no se lo hará fácil.

Kimi Antonelli en Las Vegas

Ferrari/SF26 (510 puntos). Hamilton 261/Leclerc 249

Ferrari viene de un mal fin de semana en Brasil: penalizaciones, quejas por la irregularidad del coche, mala gestión de los Intermedios y falta de entendimiento con los ingenieros de pista. Al final, Charles Leclerc y Lewis Hamilton terminaron P8 y P9, mientras continúan en una abierta pelea que parece no tener fin. En Las Vegas Ferrari tendrá varios retos: mantener a raya a sus pilotos, encontrar ritmo para el SF26 y compensar con rendimiento aerodinámico el déficit de motor, que sufrirá en las rectas.

Red Bull/RB22 (415 puntos). Verstappen 279/Hadjar 122

Con un doblete en Brasil (2-3) Red Bull logró mantener la ventaja en Constructores, aunque McLaren se acercó con la victoria de Norris. Max Verstappen, 2° en el campeonato de pilotos irá por la victoria, no tanto por el Subcampeonato (ya ha dicho que no le interesa) sino para asegurar al equipo en la 3° plaza en Constructores y para ello contará con la asistencia de Isack Hadjar. Verstappen es el favorito con un RB22 que probó ser un todoterreno y es bastante probable que si no gana, suba al podio. El neerlandés, que ganó en 2025 con record de vuelta (1:33.365) llevará un casco con un diseño especial.

Max Vertappen en Las Vegas

McLaren/MCL40 (398 puntos). Norris 246/Piastri 152

McLaren viene de pole y victoria en Brasil con Lando Norris y llega a Las Vegas dispuesto a recuperar la 3° posición en la tabla de Constructores (que le dará muchos millones extra) y actualizaciones que probará para 2027, que podrían mejorar el rendimiento que perdió el MCL40 tras el último paquete de mejoras en Bakú. Oscar Piastri, que lleva 2 carreras fuera de la Q3, blanqueó la ruptura con su representante Mark Webber, que acompañaba su desarrollo desde 2019.

Racing Bulls/VCA RB03 (114 puntos). Lawson 89/Lindblad 38

El segundo equipo de Red Bull se está abriendo camino y ya pelea con los grandes. En Brasil amplió la diferencia con Alpine, su rival en Constructores a 45 puntos gracias a la labor de Liam Lawson, un piloto que demostró su valía al sumar consistentemente y se aseguró el asiento para 2027, donde volverá a estar junto a Arvid Londblad. Nikola Tsolov, el piloto de F2 (2° en el campeonato) que iba a ocupar su lugar en el equipo, fue fichado como reserva.

Liam Lawson en Las Vegas

Alpine/A526 (69 puntos). Gasly 42/Colapinto 27

El equipo de Enstone pone cada vez más presión sobre sus pilotos al exigirles resultados con un coche que no tiene desarrollo, ni ritmo y no va bien en las curvas. Vienen de varias carreras sin puntos, con 0 chances de recuperar el 5° puesto en Constructores, que perdieron ante Racing Bulls antes del triplete asiático, pero en Las vegas tendrán la oportunidad de redimirse: la pista es favorable al A526 que va bien en rectas y zonas rápidas, y tendrán un nuevo turbo en el ICE (motor de combustión) que les suministrará Mercedes, su proveedor de motor, que mejorará la entrega de potencia.

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Haas/VF26 (31). Bearman 23/Camara 0 (Ocon 7)

En Brasil con la salida de Esteban Ocon, un rookie junto a Oliver Bearman y un escenario algo caótico por las condiciones climáticas no pudieron sumar. En Las Vegas a Rafael Cámara volverá a correr junto a Bearman que cederá su coche a Ryo Hirakawa en la FP1 para cumplir con el programa de novatos. No está claro si Cámara correrá en Qatar y Abu Dhabi, puesto que tiene pendiente definir el campeonato de F2 frente a Nikola Tsolov, aunque podría resignar el título y sumar experiencia en la F1, donde será titular en 2027.

Franco Colapinto en Las Vegas

Audi/R26 (28). Hulkenberg 14/Bortoleto 14

Audi dejó Brasil con 1 punto que consiguió Nico Hulkenberg que, aprovechando su experiencia se puso 10° sobre el final, que colocó al equipo a sólo 3 puntos de alcanzar a Haas en Constructores. En Las Vegas no se espera un gran resultado puesto que el circuito exigirá un gran desempeño del motor, al que le falta desarrollo, pero con dos pilotos buenos como Hulkenberg y Gabriel Bortoleto todo es posible.

Williams/FW48 (12 puntos). Sainz 7/Albon 5

En Brasil Williams pareció repuntar, con los dos coches en Q2 y uno en Q3, aunque se fueron sin puntos. Para Las Vegas no hay mucha expectativa, pero tanto Alex Albon como Carlos Sainz podrían sacarle provecho a la unidad de potencia Mercedes en un circuito que es claramente un ‘de motor’. James Vowles, director de equipo, reconoció que no actualizarán el coche y que usarán las carreras que quedan para recabar información para el coche de 2027. Vowles encabezó un pedido a la FIA para que aumente el presupuesto a los equipos que aún tienen pendiente invertir en instalaciones y tecnología, pero de los 11 equipos, Ferrari, Mercedes, Haas, Red Bull, Racing Bulls y McLaren se opusieron, y se necesitan al menos 6 votos para lograrlo.

Lewis Hamilton en Las Vegas

Aston Martin/AMR26 (7 puntos). Alonso 7/Stroll 0

En Brasil Fernando Alonso, a fuerza de experiencia y manejo, llevó al AMR26 a la Q3 y lo ubicó P12 en carrera, algo impensado con un coche que tiene un motor con un importante déficit de potencia. En Las Vegas no se espera que destaquen, puesto que la clave en este circuito es justamente la potencia, y por más rendimiento aerodinámico que tengan, no podrán compensar el déficit del motor Honda, principal motivo de tensión entre Aston Martin y el fabricante japonés, que sigue sin dar respuestas. Aston Martin irá con una livery especial por ‘Acura’, la marca de lujo de Honda en Estados Unidos, con un verde más suave y mucho blanco.

Lando Norris en Las Vegas

Cadillac/CA01 (0 puntos). Bottas 0/Pérez 0

En Brasil volvieron a sufrir otro revés en el coche de Bottas que ni siquiera pudo arrancar, mientras Checo Pérez, que intenta llevar el coche un poco más allá, fue renovado por otras 3 temporadas. Cadillac, que viene enfrentando los problemas que acarrea poner un F1 en pista por primera vez, se encuentra ante una situación compleja, que tiene que ver con su estructura, a raíz de la investigación que pesa sobre Mark Walter, socio mayoritario, que acaba de poner en venta su participación en Cadillac (67%) llevando intranquilidad a todo el plantel, que pone en dudas la continuidad de Cadillac como tal.

Novedades

Las fechas de Qatar y Abu Dhabi siguen en pie según un comunicado de la F1 y la FIA emitido luego del GP de Brasil. Las autoridades de ambos organismos tomaron la decisión basados en la carrera de MotoGP que se realizó sin inconvenientes el mismo fin de semana que la F1corrió en San Pablo, aunque no aclararon que uno de los equipos se negó a ir al igual que la mayoría de los medios.Tras las carrera de MotoGP hubo nuevos ataques en la región del Golfo Pérsico, por las bases que Estados Unidos tiene en la región, siendo Bahrein un punto crítico, por lo que la zona está en alerta.

Gran Premio de Las Vegas

Aston Martin confirmó esta semana que Fernando Alonso participará en el Dakar 2027 en representación de la marca inglesa, algo que habían negado hace un par de meses cuando un fotógrafo captó a Alonso haciendo pruebas en el desierto.

Horarios para Argentina del GP de Las Vegas/Nevada

Las Vegas se sale del cronograma habitual: la actividad comienza el jueves y finaliza el sábado por la noche con la carrera.

Jueves 19

FP1 21:30

Viernes 20

FP2 01:00

FP3 21:30

Sábado 21

Qualy 01:00

Domingo 22

Carrera 01:00