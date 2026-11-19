El futuro de Esteban Ocon dentro de la Fórmula 1 parece haber encontrado un nuevo rumbo luego de su abrupta y polémica salida del equipo Haas.

Según trascendió en las últimas horas, el corredor francés de 30 años habría alcanzado un principio de acuerdo para convertirse en piloto de reserva de Aston Martin de cara a la temporada 2027.

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Esteban Ocon, ex piloto de Haas

Con la dupla titular ya confirmada en la escudería británica por Fernando Alonso y Lance Stroll, el rol del ex Alpine sería el de tercer piloto, aunque su estreno podría darse incluso antes de fin de año.

Las conversaciones están tan avanzadas que Ocon tendría chances concretas de subirse al AMR26 durante los tests posteriores al Gran Premio de Abu Dabi, ocupando el lugar de Alonso mientras el español enfoca su agenda en la preparación para el Rally Dakar.

Para Aston Martin, sumar a Ocon representaría contar con un piloto que conoce de primera mano el comportamiento de los monoplazas de la generación 2026 y que aporta la experiencia de 199 Grandes Premios disputados y una victoria en la máxima categoría. Además, la función de reserva no le resulta ajena: ya cumplió ese papel en sus inicios con Renault y también en Mercedes.

El detrás de escena del acuerdo y el vínculo con los Stroll

Los primeros contactos entre Ocon y Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin, se remontan al Gran Premio de Austria. En aquel entonces, el francés todavía mantenía la expectativa de pelear por una butaca titular ante una posible retirada de Alonso, pero cuando el bicampeón confirmó su continuidad en la categoría, las charlas se reorientaron hacia el puesto de suplente.

Un factor clave que facilita la operación es la cercana relación que Ocon mantiene con la familia Stroll y, particularmente, con Lance, a quien considera uno de sus amigos dentro y fuera del paddock.

Ocon junto a Lance Stroll, piloto de Aston Martin

Semanas atrás, en Sepang, el propio piloto había evitado dar definiciones cuando le consultaron por su destino: "Ya veremos, ya veremos. Por ahora, nada está confirmado. Sigo trabajando con el equipo, intentando hacerlo bien, y evaluaré las opciones más adelante este año".

El recuerdo reciente de su escandalosa salida de Haas

La oportunidad en Silverstone aparece poco después de uno de los episodios más turbulentos de la temporada. Durante el fin de semana del Gran Premio de México, el jefe de equipo Ayao Komatsu reunió al personal en el Autódromo Hermanos Rodríguez para anunciar que Ocon dejaba su asiento en el VF-26 de manera inmediata y que su lugar sería ocupado por el japonés Ryō Hirakawa.

La ruptura estuvo rodeada de versiones sobre una fuerte discusión interna e incluso rumores de una pelea física, algo que el francés salió a desmentir de manera tajante mediante un comunicado en el que reconoció diferencias de criterio, pero negó cualquier hecho de violencia.

Desde Haas optaron por mantener el conflicto bajo estricta reserva privada sin brindar mayores explicaciones públicas. Hoy en día su butaca la está utilizando Rafael Camara, el nuevo brasilero de parrilla.

FMZ