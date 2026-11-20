“No hice nada, estuve muy aburrido todo el día”, declaró Franco Colapinto tras finalizar la primera jornada de prácticas libres en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. El piloto argentino estuvo pocos minutos en pista durante la primera sesión y apenas completó 15 vueltas en la segunda, donde registró el noveno mejor tiempo.

Franco Colapinto en el GP Las Vegas

"No había mucho que aprender hoy, así que simplemente intentamos comprobar que el auto funcionara bien y completar las vueltas que pudiéramos", aseguró Colapinto, quien destacó la necesidad de apurar la preparación de cara al domingo: “Mañana será casi como un fin de semana sprint, así que veremos".

La maniobra viral de Colapinto bajo la lluvia de Las Vegas

Durante su contacto con pista en la segunda práctica libre, Franco Colapinto protagonizó una maniobra a puro reflejo para evitar perder el control del auto sobre un trazado totalmente condicionado por el agua.

Fórmula 1 destacó la reacción del argentino compartiendo las imágenes en redes sociales, y rápidamente se viralizaron gracias a la legión digital que apoya al pilarense.

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Cuándo vuelve a salir Franco Colapinto a pista: horarios del GP Las Vegas

Viernes 20

FP3 21:30

Sábado 21

Qualy 01:00

Domingo 22

Carrera 01:00