Alpine anunció este jueves, a pocos minutos de iniciar la primera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas, la desvinculación de Paul Aron como piloto de reserva. De común acuerdo, la escudería puso fin a un ciclo de dos años para permitir que el joven estonio explore nuevos horizontes profesionales en el automovilismo internacional.

Comunicado oficial y el acuerdo con Mercedes por Frederik Vesti

A través de un parte de prensa emitido en la antesala de la actividad en Estados Unidos, el equipo donde militan Franco Colapinto y Pierre Gasly agradeció la labor de Aron en simulación y desarrollo. "Alpine F1 y Paul Aron han acordado mutuamente liberar a Paul de sus funciones como piloto de reserva y de sus obligaciones con el equipo para permitirle buscar otras oportunidades en las carreras", señaló la escudería.

Frederik Vesti

Para afrontar el tramo final del calendario de la Fórmula 1, la formación anglo-francesa recurrirá a Frederik Vesti gracias a su alianza técnica con el proveedor de motores. "Para las carreras restantes de la temporada 2026, el equipo cuenta con un acuerdo de opción compartida con Mercedes para disponer de los servicios de conducción de Frederik Vesti, en caso de que sea necesario recurrir a él", precisaron.

Franco Colapinto fue 9° con la lluvia condicionando los primeros entrenamientos del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

El recorrido de Paul Aron en Fórmula 1

Desde que Alpine incorporó la unidad de potencia de la firma alemana en 2026, el vínculo entre ambas estructuras facilitó esta cesión temporal para cubrir las citas de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. En tanto, la salida del estonio cierra una etapa en la que acumuló valioso rodaje en ensayos oficiales de viernes tanto con los colores franceses como con Audi.

Paul Aron

Durante la temporada pasada, Aron disputó la primera práctica libre en los Grandes Premios de Italia, México y Abu Dhabi bajo el ala de Enstone. En el presente campeonato, repitió esa función en Hungría y Monza, además de sumar kilómetros en las sesiones iniciales de Barcelona y Austria.

Quién es Paul Aron

Aron nació el 4 de febrero de 2004 en Tallín, Estonia. A pesar de su corta edad, cuenta con una gran experiencia y pasó por todas las máximas categorías del automovilismo. Su camino comenzó en los Karts, donde se consagró campeón europeo con tan solo 13 años.

Franco Colapinto y Paul Aron

Luego pasó a la Fórmula 4, Fórmula Renault y Fórmula Regional con muy buenos rendimientos. Esto le sirvió para ganarse un lugar en la Fórmula 3 donde estuvo tan solo un año y en el 2023 pegó el salto a la Fórmula 2 para correr en el equipo Hitech GP. Allí fue rival de Colapinto.

El piloto de Estonia tuvo un gran rendimiento en sus primeras carreras, pero hubo un punto de inflexión para una mala racha: en la última vuelta de la carrera Sprint de Imola en el 2024, Colapinto le arrebató el triunfo con una espectacular maniobra en la última vuelta. Hace pocos días, Franco incluyó el video de esa situación como una parte importante de su año en un posteo de resumen. A pesar de esto, Aron terminó tercero en el campeonato de Fórmula 2.

NZ