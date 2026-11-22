Franco Colapinto volvió a sonreír en la Fórmula 1 y también recuperó una de sus características más reconocibles frente a los micrófonos: la picardía. Después de finalizar sexto en el Gran Premio de Las Vegas, el piloto argentino protagonizó un divertido ida y vuelta con la periodista española Christine Giampaoli Zonca, conocida como Christine GZ, con quien mantiene una particular complicidad desde su llegada a la categoría.

Susto en la Fórmula E: se incendió un monoplaza en los ensayos de pretemporada y obligó a suspender la actividad

El intercambio comenzó cuando la cronista se dirigió a el para entrevistarlo y destacó el buen humor que suele mostrar después de conseguir resultados positivos. "Cada vez que tenés un buen resultado yo estoy tranquila porque me contestás con una sonrisa. El otro día fuiste un poco antipático, chungo, pero no pasa nada", le comentó entre risas.

Lejos de dejar pasar la oportunidad, Colapinto le devolvió la chicana y le reprochó, también en tono distendido, su ausencia en el Gran Premio de Brasil: "Cada vez que tengo un buen resultado estás, aparecés. ¿Por qué no estuviste en la última carrera? Desapareciste", respondió.

La periodista recogió el guante y volvió sobre el supuesto malhumor del argentino en un encuentro anterior. "Siempre te respondo", se defendió Franco, antes de cerrar el intercambio con dos frases que provocaron las risas de ambos: "¡Cómo se quejan!" y "Siempre de buen humor no está uno".

Colapinto igualó su mejor resultado en este GP

Las Vegas podría ser la última carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1

El momento rápidamente comenzó a circular en las redes sociales y sumó un nuevo capítulo a la relación entre ambos. Su primer encuentro se produjo en el Gran Premio de Italia de 2024, antes del debut de Colapinto con Williams, cuando el argentino sorprendió a Christine al contarle que tenía muchas ganas de que lo entrevistara porque le habían dicho que era muy divertida.

Desde entonces, sus cruces dejaron diferentes momentos de complicidad en el paddock. Esta vez, el reencuentro llegó después de una de las mejores actuaciones de Franco en la temporada: un sexto puesto en Las Vegas que le permitió igualar su mejor resultado histórico en la Fórmula 1 y sumar ocho puntos para Alpine.

LT