Luego de una primera jornada marcada por las condiciones climáticas adversas, este viernes la actividad de la Fórmula 1 continuará con las terceras y últimas prácticas libres del Gran Premio de Las Vegas.

Desde el particular circuito callejero de Nevada, Franco Colapinto y el resto de los pilotos tendrán una última oportunidad para poner a punto sus monoplazas antes de la esperada clasificación, en un fin de semana que comenzó de manera atípica por las intensas lluvias que sorprendieron a todos en pleno desierto estadounidense.

La última tanda de entrenamientos será clave para que las escuderías puedan recopilar información y ajustar los detalles de cara a la qualy, que definirá la grilla de partida para la carrera del domingo. Sin embargo, primero deberán completar los 60 minutos de ensayos libres.

Franco Colapinto a bordo de su A526 de Alpine

A qué hora son y por dónde ver las últimas Prácticas Libres de la Fórmula 1

Todos los pilotos, incluido el argentino Franco Colapinto, saldrán a pista a partir de las 21:30 horas para disputar las terceras y últimas prácticas libres del Gran Premio de Las Vegas.

Luego llegará el turno de la clasificación, que será determinante para establecer el orden de largada de la carrera principal.

Al igual que el resto de las sesiones de la temporada, la actividad se podrá seguir en vivo a través de la televisación de Fox Sports y del servicio de streaming de ESPN en Disney+.

Cómo le fue a Colapinto en las primeras prácticas libres del GP de Las Vegas

Franco Colapinto tuvo un jueves complicado por las condiciones climáticas, aunque consiguió meterse entre los diez mejores tiempos de la jornada. El piloto argentino apenas pudo completar 15 vueltas durante la primera jornada de actividad en Nevada, en un contexto completamente condicionado por la lluvia.

La primera sesión de entrenamientos libres fue prácticamente un trámite: pese a que el cronómetro comenzó a correr a la hora estipulada, los pilotos demoraron su salida a pista debido a la gran cantidad de agua acumulada sobre el trazado. Incluso Alpine decidió mantener a sus dos corredores, Colapinto y Pierre Gasly, en boxes durante casi toda la tanda y recién los mandó a rodar cuando faltaba un minuto para el cierre.

Para la segunda práctica, las condiciones mejoraron parcialmente, aunque el asfalto continuó mojado. La actividad se concentró principalmente durante la segunda mitad de la sesión y el argentino pudo comenzar a buscar vueltas rápidas.

El pilarense registró un mejor tiempo de 1m49s229, que le permitió finalizar en la novena posición, con buenas sensaciones pese a las dificultades que presentó el circuito.

El más rápido de la jornada fue George Russell, quien marcó un tiempo de 1m47s272. Pierre Gasly y Charles Leclerc completaron los primeros tres puestos de una sesión que también tuvo una bandera roja por suciedad en pista.

FMZ