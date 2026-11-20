Luego de completar las últimas prácticas libres, este sábado la actividad de la Fórmula 1 continuará con uno de los momentos más esperados del fin de semana: la clasificación del Gran Premio de Las Vegas.

Desde el particular circuito callejero de Nevada, Franco Colapinto y el resto de los pilotos buscarán conseguir el mejor lugar posible en la grilla de partida para la carrera del domingo, en una jornada que tendrá como condimento especial su horario nocturno.

La qualy será determinante para las aspiraciones del argentino, que buscará aprovechar las buenas sensaciones de la última tanda de entrenamientos para meterse entre los mejores y conseguir una posición competitiva de largada.

Franco Colapinto a bordo de su A526 en Las Vegas

A qué hora es y por dónde ver la clasificación de la Fórmula 1

La clasificación del Gran Premio de Las Vegas comenzará a partir de la 01:00 de la madrugada del sábado (hora argentina). Los pilotos saldrán a pista en busca de uno de los lugares de privilegio para la carrera principal.

Al igual que el resto de las sesiones de la temporada, la actividad se podrá seguir en vivo a través de la televisación de Fox Sports y del servicio de streaming de ESPN por Disney+.

Cómo le fue a Colapinto en las últimas prácticas libres del GP de Las Vegas

Franco Colapinto completó una sobresaliente última tanda de entrenamientos y terminó en la quinta posición, en una sesión que tuvo como principal protagonista a George Russell, quien se quedó con el mejor tiempo a bordo de su Mercedes.

El argentino comenzó la práctica con neumáticos medios y registró un primer tiempo de 1:45.400. Durante la primera mitad de la sesión se mantuvo en el 14° puesto. Sin embargo, sobre los últimos 20 minutos, el pilarense utilizó neumáticos blandos y consiguió mejorar considerablemente sus registros.

FMZ