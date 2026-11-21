Franco Colapinto se ubica decimo en el GP de Las Vegas Fórmula 1.

La largada del argentino fue buena, ganando dos puestos junto a su compañero, pero con el pasar de las vueltas, el francés escaló a la quinta posición, mientras que el argentino cayó hasta la decimoprimera posición.

Ya para la vuelta 12, tan solo 5 segundos separaban al primero del decimo, que era Oscar Piastri. En esa misma vuelta, los Ferrari y los McLaren peleaban por el séptimo puesto y el argentino aprovechó y ganó los puestos de los naranjas, aunque a las dos vueltas los perdió.

En la 18, Hamilton recibió u8na sanción de 10 segundos y Gasly comenzó a caer, ya se ubicó en el sexto.

Franco Colapinto

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El piloto de Pilar tuvo una buena actuación en la segunda práctica libre, en la que terminó noveno, en una sesión que tuvo a George Russell como el más rápido. La lluvia había condicionado el primer ensayo y complicó el trabajo de las escuderías durante buena parte del fin de semana.

En la clasificación, Colapinto consiguió el décimo puesto, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó noveno. Sin embargo, las penalizaciones de Kimi Antonelli y Oscar Piastri modificaron la grilla y permitieron que el argentino avanzara hasta el noveno lugar de largada.

La pole position quedó en manos de Max Verstappen, que compartirá la primera fila con George Russell. Lando Norris e Isack Hadjar partirán desde la segunda fila, mientras que Antonelli, pese a haber conseguido el mejor tiempo de la clasificación, retrocederá por una sanción de cinco posiciones.

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La carrera representa una buena oportunidad para Alpine, que necesita seguir sumando en el campeonato de constructores. Colapinto buscará aprovechar su posición de partida en un trazado callejero en el que los errores pueden resultar determinantes.

Horario y dónde ver a Colapinto en el GP de Las Vegas

La carrera del Gran Premio de Las Vegas se disputará este domingo 22 de noviembre a la 1 de la madrugada de Argentina. La competencia tendrá un total de 50 vueltas y se podrá seguir en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium.

LT