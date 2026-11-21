A veces en la Fórmula 1 te queda una sensación rara: la de haber cumplido con una meta parcial y, al mismo tiempo, haber dejado escapar algo más grande. Eso fue exactamente lo que le pasó a Franco Colapinto y a Alpine en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas.

Meter los dos autos en Q3 por primera vez en cinco carreras, con Pierre Gasly octavo y el argentino noveno debido a la penalización de diez puestos a Oscar Piastri, suena a noticia positiva en un box que apenas sumó un punto en los últimos seis Grandes Premios. Sin embargo, el sabor que quedó en el desierto fue otro.

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La autocrítica de Colapinto y la lectura de Alpine tras la Q3

Cuando el auto muestra herramientas en Q2, donde Gasly fue segundo y Colapinto séptimo con una ejecución precisa del tráfico, y en el momento decisivo no logra redondear, la frustración no nace de la nada.

Colapinto lo dijo sin filtro apenas se bajó del A526: reconoció que no estaba conforme porque el monoplaza tenía potencial para terminar bastante más adelante, pero que en ningún momento lograron ponerlo a punto y que las gomas frías fueron "un desastre" porque nunca entraron en temperatura.

Desde el box de Alpine coincidieron en el diagnóstico y asumieron la parte que les tocó en la ejecución. El director deportivo Steve Nielsen rescató el valor de haber metido a ambos pilotos entre los diez mejores después de cinco fechas, aunque admitió que la Q3 se les fue de las manos.

Mientras en la segunda tanda habían acertado ubicando a Colapinto detrás de los Racing Bulls y a Gasly detrás del argentino para exprimir el rebufo, en la sesión final la salida de boxes se transformó en una pequeña carrera caótica entre equipos con planes distintos y el plan se desdibujó.

El termómetro de la noche y el peligro de apurarse

De cara a la carrera nocturna del domingo (a la 1:00 de Argentina), el propio Colapinto bajó un cambio al enojo y apostó al ritmo de carrera, siempre y cuando logre una buena largada. El escenario plantea un rompecabezas donde cada detalle pesa doble, empezando por el termómetro de la noche.

En el asfalto frío de Las Vegas, con temperaturas nocturnas que rondan entre los 10 °C y los 14 °C, llevar los neumáticos a su ventana ideal exige paciencia. Tanto en clasificación como en carrera, exigir de entrada con gomas frías es una invitación al graining y a perder tracción en las curvas lentas y medias de los dos primeros sectores.

Por eso, todo apunta a una estrategia de una sola parada con blandos y medios, y a un undercut menos decisivo que en otros circuitos: salir con compuesto nuevo en frío cuesta caro si no se lo trabaja un par de vueltas.

Colapinto en el trazado nocturno de Las Vegas

A ese desafío térmico se suma la lectura táctica de las rectas largas, que es justamente donde Colapinto ve su principal carta para avanzar. El trazado urbano premia a quienes saben administrar el aire sucio y elegir el momento exacto para atacar.

Con rectas extensas, la velocidad en línea recta del Alpine aparece como un argumento sólido desde el noveno lugar. Pero en los monoplazas de 2026 el uso de la energía eléctrica en esos tramos largos es un factor sensible: atacar a destiempo o quedarse sin empuje en el momento equivocado puede dejar expuesto a cualquiera.

Todo eso convive con otro punto crítico: las frenadas al límite con poca carga aerodinámica. Para ganar velocidad punta en las rectas, los equipos descargan alerones y aceptan vivir con autos más nerviosos y menos estables.

En ese equilibrio fino, los puntos de frenada exigen precisión quirúrgica, donde un bloqueo o un metro de más se pagan caro tanto en ritmo como en eventuales incidentes.

A Colapinto le queda una ventaja concreta en la foto de salida: parte noveno tras la sanción de Piastri, con su compañero de equipo inmediatamente por delante y con un coche que ya demostró velocidad en recta.

La pregunta de cara a la madrugada del domingo no es si hay material para pelear por puntos, sino si Alpine logra que el auto, los neumáticos y la ejecución en pista funcionen en sintonía.

FMZ