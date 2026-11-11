Sin libros y por computadora: la confesión de Faustino Oro sobre cómo aprendió ajedrez

A sus 13 años, Faustino Oro ya no es una promesa, sino una realidad que sacude las estructuras del ajedrez internacional. Afincado en Zaragoza, España, el joven prodigio argentino se distendió en una entrevista con el canal de YouTube de Agustín Creevy, excapitán de Los Pumas, para recorrer su meteórico ascenso, su dinámica diaria y las metas que persigue en el tablero. Entre anécdotas futboleras y recuerdos de sus partidas más icónicas, el juvenil sorprendió al revelar la singular paradoja que atraviesa su formación.

Faustino Oro cumple sus 13 años: las marcas históricas del genio del ajedrez argentino

Estudiar sin libros: la marca de una nueva era

En tiempos donde la teoría clásica del ajedrez solía cimentarse sobre voluminosas bibliotecas de aperturas y finales, Oro expuso la brecha generacional que lo separa de los métodos tradicionales. Al ser indagado sobre cuánto tiempo dedicaba a la lectura técnica, su respuesta fue contundente: "Nunca" leyó un libro de ajedrez.

El Gran Maestro explicó que su desarrollo táctico y estratégico transcurre de forma íntegra a través de la pantalla. "Es una cuestión generacional", sintetizó respecto a un entrenamiento basado en motores de análisis y pantallas, apoyado por un cuerpo técnico a distancia: “Tengo un entrenador online, con quien siempre practicamos y obviamente nunca le digo lo que debemos hacer”, bromeó durante la charla.

De la pelota en el living al cara a cara con Magnus Carlsen

El desembarco de Faustino en el mundo de los escaques responde a una escena doméstica tan cotidiana como decisiva. Durante el confinamiento por la pandemia, la dinámica familiar forzó el cambio de disciplina cuando su madre ya no «aguantaba más» los pelotazos dentro de la casa. Aquella solución de emergencia para canalizar la energía terminó germinando en un fenómeno global.

Esa evolución lo llevó a cruzar piezas con las máximas figuras del planeta, incluido el número uno del ranking. Al rememorar la primera oportunidad en la que derrotó al noruego Magnus Carlsen en una partida rápida, Oro no ocultó la frescura de su reacción: “Sentí una gran emoción y por eso hice un bailecito. Le he ganado tres veces y él a mí unas 11. Es realmente bueno”.

Un ritmo exigente con la mirada en los grandes de la historia

Detrás de la frescura del adolescente hay una rutina estricta de trabajo diario. “Yo entreno unas six horas por día y juego casi todos los días torneos online o acá en Zaragoza”, detalló sobre su preparación. Asimismo, repasó la exigencia de las citas presenciales: «Los torneos pensados, que son los más importantes, suelen ser una partida de nueve rondas».

Fuera de los tableros, el fenómeno que conquistó el título de Gran Maestro a los 12 años y seis meses —y que encabeza el ranking nacional absoluto— mantiene intacto su cable a tierra: sigue apasionado por el fútbol, se define como un jugador "decente" en el campo y no oculta su simpatía por Vélez Sarsfield.

Sin embargo, a la hora de proyectar su carrera, asume con madurez la herencia de los pioneros del ajedrez argentino, como Miguel Najdorf u Oscar Panno: «Me gustaría ser el número 1 alguna vez como Miguel Najdorf y otros referentes del ajedrez. Me falta mucho por recorrer todavía».

BP