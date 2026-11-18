La espera por GTA VI está llegando a su fin, pero algunos jugadores no quieren esperar hasta el lanzamiento oficial para comenzar a recorrer Vice City. El videojuego de Rockstar Games tiene previsto salir el jueves 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Sin embargo, existe un método conocido como "New Zealand Trick" que permite intentar acceder al título antes que en otros países.

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La explicación está en el sistema de lanzamiento escalonado elegido por Rockstar: el juego se habilita a partir de la medianoche de cada región. Por esa razón, Nueva Zelanda fue uno de los primeros países en recibir GTA 6, cuando todavía era la mañana del miércoles 18 de noviembre en buena parte del mundo. En Argentina, ese momento llegó a las 8 de la mañana.

Cómo jugar GTA 6 antes en Xbox

En Xbox Series X|S, el procedimiento consiste en modificar la ubicación de la consola para que figure como si estuviera en Nueva Zelanda. Para intentarlo, hay que seguir estos pasos:

Presionar el botón Xbox del joystick y entrar en Perfil y sistema. Abrir Configuración y dirigirse a Sistema. Ingresar en Idioma y ubicación. Cambiar la ubicación a Nueva Zelanda. Seleccionar la opción para reiniciar la consola. Una vez reiniciada, intentar iniciar GTA 6 si ya está descargado y habilitado en esa región.

El método aprovecha las diferencias horarias entre los países y no requiere modificar el reloj de la consola. De todos modos, Rockstar y Microsoft no confirmaron oficialmente que este procedimiento permita adelantar el acceso a GTA 6, por lo que su funcionamiento no está garantizado.

Cómo jugar GTA 6 antes en PS5

En PlayStation 5, el procedimiento es diferente. No alcanza con modificar la región de la consola o cambiar el horario: el desbloqueo está vinculado a la región de la cuenta de PlayStation Store en la que se compró el videojuego.

Por lo tanto, para intentar acceder antes es necesario contar con una copia adquirida en la tienda de Nueva Zelanda y una cuenta de PSN registrada en esa región. También hay que tener en cuenta que Sony establece restricciones regionales para las compras y los códigos, por lo que utilizar una cuenta argentina no permite simplemente adelantar el desbloqueo de una compra local.

Quienes ya reservaron GTA 6 en la PlayStation Store argentina deberán esperar el horario correspondiente a su región.

Captura de pantalla del GTA VI

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¿A qué hora sale GTA 6 en Argentina?

El lanzamiento oficial de Grand Theft Auto VI está programado para el jueves 19 de noviembre. En Argentina, el acceso digital se habilitará a las 00:00, de acuerdo con el calendario regional de lanzamiento.

Mientras tanto, los jugadores de Nueva Zelanda ya pueden ingresar al mundo de Jason y Lucia, los protagonistas de una entrega que llega después de más de 13 años de espera desde GTA v.

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