Los Pumas bajaron el telón de su calendario internacional 2026 con una victoria convincente en uno de los templos del rugby mundial. Este domingo, en el estadio de Twickenham, Londres, el seleccionado conducido por Felipe Contepomi derrotó a Escocia por 34-26 y se adjudicó el séptimo puesto del Nations Championship, dejando atrás un certamen irregular con una actuación de alto vuelo ofensivo.

El gran triunfo de Los Pumas ante Escocia

El desarrollo comenzó cuesta arriba para el conjunto nacional, ya que el elenco británico golpeó en su primera incursión ofensiva a través de un try de Jamie Dobie que Finn Russell se encargó de convertir. Lejos de acusar el impacto, la respuesta argentina llegó sin demoras: Tomás Albornoz detectó un hueco en la defensa rival para apoyar la primera conquista y, con su propia patada, niveló el marcador.

A partir de esa igualdad, el equipo de Contepomi ganó confianza y pasó a controlar el ritmo del partido mediante el despliegue por las puntas. Primero, Ignacio "Kiki" Mendy culminó una gran corrida por la banda izquierda para dar vuelta el resultado, y minutos más tarde Rodrigo Isgró protagonizó una notable escapada por el sector derecho para estirar la diferencia. Con ese pasaje efectivo, Argentina se marchó al entretiempo con una ventaja de 17-7.

El arranque del segundo período presentó un escenario exigente para el seleccionado argentino. Escocia descontó de inmediato por intermedio de Rory Darge —con otra conversión de Russell— para quedar a solo tres unidades, al tiempo que Rodrigo Martínez recibió una tarjeta amarilla por un tackle alto que dejó al equipo en inferioridad numérica durante diez minutos.

Sin embargo, Los Pumas sostuvieron el orden y encontraron respuestas contundentes en el juego corto y la presión territorial. El capitán Julián Montoya apoyó el cuarto try albiceleste luego de una precisa ejecución de line y maul, mientras que Juan Martín Scelzo coronó una veloz maniobra colectiva para llegar al ingoal por quinta vez. Sumado a las conversiones y un penal acertado por Albornoz, el conjunto nacional construyó una diferencia determinante.

En el tramo final del encuentro, el conjunto escocés volvió a recortar distancias mediante los tries de Tom Jordan y George Horne, ambos ratificados a los palos por Russell, aunque el triunfo argentino nunca corrió verdadero peligro y quedó sellado con el 34-26 definitivo.

La única nota de preocupación de la jornada pasó por la salida de Faustino Sánchez Valarolo durante la segunda etapa. El jugador cordobés debió abandonar el campo de juego en camilla y con una protección en la cabeza, aunque sus gestos al retirarse llevaron tranquilidad sobre su estado físico en el cierre de una tarde positiva para el rugby argentino.

BP