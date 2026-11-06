Los Pumas perdieron 42-12 ante Irlanda en Dublín por el Nations Championship

Los Pumas vivieron una jornada para el olvido en su presentación por la cuarta fecha del Nations Championship. En la siempre exigente visita al Aviva Stadium de Dublín, el seleccionado nacional perdió 42-12 ante Irlanda, en un encuentro donde fue de mayor a menor.

El arranque del partido dejó buenas sensaciones para el elenco conducido por Felipe Contepomi. A los 10 minutos de la etapa inicial, una genialidad de Tomás Albornoz terminó con un kick preciso a la punta izquierda para que Mateo Carreras capture la pelota en el aire y apoye el 5-0 parcial.

Sin embargo, la reacción del dueño de casa fue inmediata y letal: a los 15, Hugo Keenan apoyó el primer try irlandés y, apenas nueve minutos después, el capitán Dan Sheehan estiró la cuenta.

El panorama se volvió definitivamente cuesta arriba para la Argentina en el tramo final del primer tiempo. A los 29, un error en la obtención del line-out le permitió a Keenan firmar su doblete y poner las cosas 21-5.

Para colmo, Los Pumas sufrieron dos golpes seguidos: la salida obligada del capitán Julián Montoya por un fuerte impacto en la cabeza y la tarjeta amarilla a Justo Piccardo, forzando a cerrar la etapa inicial en inferioridad numérica.

Keenan selló su hat-trick y el "Trébol" no perdonó

En el complemento, la dinámica del juego se mantuvo del lado del local. Pese a que Sam Prendergast condujo los avances y amplió la diferencia para los locales, la Argentina insinuó un quiebre tras una gran maniobra colectiva iniciada por Santiago Chocobares que nuevamente Mateo Carreras transformó en try para achicar a 28-12.

Sin embargo, cualquier intento de remontada quedó pulverizado por la contundencia de Irlanda. Hugo Keenan completó su hat-trick personal a los 49 minutos tras romper la línea defensiva y situar el marcador 35-12.

Acto seguido, la amonestación al ingresado Efraín Elías volvió a dejar golpeado al pack argentino y Rónan Kelleher apoyó el sexto try del Trébol a los 55 para liquidar la historia por 42-12. Pese a la posterior amarilla para Sam Illo en el tramo final, el marcador ya no volvió a moverse.

Con esta derrota en la capital irlandesa, la albiceleste suma un traspié preocupante en la gira internacional y deberá dar vuelta la página rápidamente para corregir la disciplina y los desajustes defensivos de cara a los próximos compromisos del certamen.

FMZ