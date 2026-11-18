El fenómeno global generado por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI rompió la barrera de las consolas y desembarcó de lleno en el deporte, específicamente en el básquet de la NBA.

A pocas horas del estreno oficial del videojuego previsto para este jueves 19 de noviembre, Miami Heat anunció una impactante acción temática para su partido de este miércoles por la noche ante Milwaukee Bucks: el equipo estrenará un uniforme de edición limitada y un diseño de cancha completamente inspirado en el universo creado por Rockstar Games.

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El escudo de Miami Heat también cambió su estética

La elección de la franquicia dirigida por Erik Spoelstra no es casual, ya que el mapa de la nueva entrega de la saga está ambientado en la propia ciudad de Miami, bautizada en la ficción como Vice City.

Bajo el lema "Una noche en Vice City", la organización transformará toda la estética del Kaseya Center para sumergir a los fanáticos en la atmósfera del título más esperado de la década.

Así son la camiseta y la cancha temática de Miami Heat

La indumentaria que lucirán los jugadores en cancha, desarrollada en una colaboración especial junto a Nike, Rockstar y Cactus Jack, la firma del rapero Travis Scott, apuesta por una base en color negro con vivos en rosa neón y la palabra "Heat" en el pecho.

Como detalle distintivo, tanto las letras como los dorsales llevan grabado en su interior el trazado real de las calles de Miami.

La vestimenta que lucirán los jugadores de los Heats

Además, el club lanzó una segunda versión destinada exclusivamente a los simpatizantes, que lleva la inscripción "Vice City" en tonos rosados, mientras que la camiseta oficial de juego tendrá una tirada sumamente limitada que solo podrá adquirirse en las tiendas del estadio.

La intervención visual se completará directamente sobre el rectángulo de juego. El Kaseya Center lucirá un diseño de cancha especial adaptado a la identidad gráfica del videojuego, combinando los tonos oscuros con detalles en rosa y celeste característicos de la saga, además de la tipografía icónica en la zona pintada y los laterales.

Así luce el Kaseya Center

Cabe destacar que el duelo entre los Heats y los Bucks se pondrá en marcha a partir de las 21:00 horas argentinas.

FMZ