La Selección Argentina de básquet dio un paso enorme rumbo al Mundial de Qatar 2027 al imponerse con autoridad por 102-65 frente a Bahamas en el Espacio DAM de Zárate, por una nueva jornada de la segunda ronda de las Eliminatorias de América.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Pablo Prigioni elevó su registro a siete victorias y dos derrotas y quedó en una posición inmejorable para abrochar su boleto a la cita mundialista, luego de haberse perdido la edición de 2023.

Dominio de principio a fin en Zárate

A pesar de afrontar el partido con bajas sensibles por lesión, como las de Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Leandro Bolmaro, la Albiceleste impuso condiciones y construyó una diferencia contundente a medida que avanzaron los cuartos.

Tras un arranque en el que costó encontrar puntería de tres puntos y Bahamas intentó mantenerse en partido con triples, Argentina ajustó en defensa, corrió la cancha y cerró el primer cuarto arriba por 25-17.

En el segundo parcial, la Selección estiró la brecha y se fue al descanso largo con ventaja de 53-35, pese a que el tiro exterior todavía mostraba margen de mejora en la primera mitad.

En el tercer cuarto, el equipo de Prigioni terminó de quebrar el partido con ráfagas ofensivas y triples de Nicolás Laprovittola y Nicolás Brussino, llegando al cierre del segmento con un claro 83-49.

Ya en el último cuarto, con el trámite resuelto, la rotación albiceleste sostuvo el ritmo y selló el 102-65 definitivo ante su público

Cómo sigue el camino rumbo a Qatar 2027

En la segunda fase de las Eliminatorias de América, los tres primeros de cada zona obtienen la clasificación directa al Mundial y el mejor cuarto se queda con la séptima plaza.

Tras este triunfo clave ante Bahamas, la Selección Argentina volverá a presentarse en Zárate este domingo 29 de noviembre, desde las 18:10 horas, cuando reciba a Canadá en el cierre de esta ventana de noviembre.

FMZ